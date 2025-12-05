KellyChu - 7 - Eleven再联乘Sanrio角色 「幻钻玻璃杯」即日起点亮圣诞 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
31分鐘前
　　早前7-Eleven再次联乘Sanrio，4位超萌人气角色Hello Kitty、Cinnamoroll （玉桂狗）、Kuromi及Hangyodon （水怪），一同化身成超吸睛嘅「幻钻双层玻璃杯 」，为你点亮圣诞佳节缤纷气氛！

　　呢款「幻钻双层玻璃杯」用咗精巧双层玻璃设计，内层杯身采用钻石形切割面，倒入有色饮品后瞬间提升视觉效果，梦幻角色与闪烁宝石图案完美融合于杯身，散发浓浓嘅圣诞气氛，既精致又实用，绝对系派对必备神器！ 

　　杯子即日起已闪亮登陆7-Eleven，各位粉丝一于换齐全套，同好友喺圣诞派对中一同畅饮喇！

　　杯子使用双层Borosilicate玻璃打造，具备防烫和防凝水功能，无论系热腾腾定冷冰冰嘅饮品都能轻松驾驭，产品亦通过美国FDA食品级材料认证，能承受从0℃到100℃高温，更可直接放入微波炉，轻松加热饮品或食品，省时又省力！

