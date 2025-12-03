KellyChu - 九龙殡仪馆请来 慰遗属心灵 遗体修复师来港 助死难者好走 | Executive日记

港产片《破．地狱》有一句台词，触动不少人：「生人都要破地狱。」遗体修复师系一种并不多人认识嘅职业，佢哋嘅使命系透过专业技术，让往生者尽量以完整嘅遗体，走最后一程。九龙殡仪馆请来台湾遗体修复师郭璋成团队，修复大埔火灾遇难者嘅遗体，不收分文。佢哋本周内抵达香港。



九龙殡仪馆总经理甘亮话，两年前到台湾交流，接触到郭璋成老师，由于香港较少大型灾难事故，故欠缺遗体修复嘅专才。今次是台湾团队第一次来到殡仪馆提供协助，馆方愿意为大埔宏福苑火灾中有需要嘅家属提供遗体修复工作，不收费用，家属可以接触九龙殡仪馆。台湾遗体修复师已获入境处特批签证，料本周内到港。



甘亮解释，本港行内有遗体美容服务，例如遗体有伤口或损伤会作缝合等，以及为逝者化妆，使其仪容端庄整洁，即使本地有遗体修复相关课程，但鲜有个案，仍缺乏具体经验，而郭璋成老师在这方面则有超过20年经验。



九龙殡仪馆连日开放东海堂给市民献花悼念、吊唁留言、烛光前默祷、折纸鹤、折金银。昨日死者「头七」，礼堂朝十晚九开放，下午有佛教法师团队主持诵经，晚上则有道教仪式。



KellyChu