KellyChu - 九龙殡仪馆请来 慰遗属心灵 遗体修复师来港 助死难者好走 | Executive日记

KellyChu
8小時前
港产片《破．地狱》有一句台词，触动不少人：「生人都要破地狱。」遗体修复师系一种并不多人认识嘅职业，佢哋嘅使命系透过专业技术，让往生者尽量以完整嘅遗体，走最后一程。九龙殡仪馆请来台湾遗体修复师郭璋成团队，修复大埔火灾遇难者嘅遗体，不收分文。佢哋本周内抵达香港。

　　九龙殡仪馆总经理甘亮话，两年前到台湾交流，接触到郭璋成老师，由于香港较少大型灾难事故，故欠缺遗体修复嘅专才。今次是台湾团队第一次来到殡仪馆提供协助，馆方愿意为大埔宏福苑火灾中有需要嘅家属提供遗体修复工作，不收费用，家属可以接触九龙殡仪馆。台湾遗体修复师已获入境处特批签证，料本周内到港。

　　甘亮解释，本港行内有遗体美容服务，例如遗体有伤口或损伤会作缝合等，以及为逝者化妆，使其仪容端庄整洁，即使本地有遗体修复相关课程，但鲜有个案，仍缺乏具体经验，而郭璋成老师在这方面则有超过20年经验。

　　九龙殡仪馆连日开放东海堂给市民献花悼念、吊唁留言、烛光前默祷、折纸鹤、折金银。昨日死者「头七」，礼堂朝十晚九开放，下午有佛教法师团队主持诵经，晚上则有道教仪式。

Grace与教练Mehmet Yakan相拥，喜极而泣。
KellyChu - 刘慕裳空手道世锦赛首夺金 拼尽全力盼换正能量慰港人 | Executive日记
　　香港空手道代表刘慕裳（Grace）周日在埃及开罗举行嘅空手道世锦赛夺得女子个人形项目冠军，成为港队史上首名空手道世界冠军。佢赛后拍片讲述自己心情，指出赛前已经好希望如果拎到金牌，唔系只为自己圆梦，而系可以带到少少正能量畀香港人，「那怕是一秒钟嘅开心，都希望大家能够感受到。」 　　Grace喺今届空手道世界赛女子个人形一路过关斩将，先于小组赛击退来自马来西亚及葡萄牙嘅选手，随后又再击退国家
8小時前
Executive日记
市民到现场献花悼念。
KellyChu - 善款不扣行政费继续援助 公益金发放3198万助大埔灾民 | Executive日记
大埔5级火发生后陆续有企业慷慨捐出善款支援灾民，据报本港和内地各大企业累积捐助款项至少已达12.6亿元，而香港公益金在上周四迅速成立的「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，截至昨天已有1821户受影响住户登记申请紧急援助，基金并已迅速向1599个住户发放援助金合共港币3198万元，其余222个申请正在处理中。 　　香港公益金为大埔宏福苑5级火灾的受灾家庭及人士提供即时经济援助，透过上述基金向每位
2025-12-02 02:00 HKT
Executive日记