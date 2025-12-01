甘荞因 - 品牌重塑 | 镛融芯语

眨眼已踏入12月，想借这个时刻，与大家分享镛记在明年即将迎来的一场重大蜕变——品牌重塑（Rebranding）。



上月，我们刚庆祝镛记迈向第84年。一路走来，我常常思考，镛记的金漆招牌固然响亮，但在这个视觉主导的时代，除了招牌的大字，我们能否让人「一眼就认得」？镛记，究竟属于甚么颜色？



多年来，我们的包装设计虽各具特色，但少了鲜明的企业代表色（Corporate Color）。加上在国际市场，中文「镛记」与英文「Yung Kee」的并存造成识别模糊。而品牌重塑的意义，在于建构清晰、统一且具辨识度的品牌形象（Brand Identity）。



重塑过程中，我们曾在充满怀旧情怀的「北魏书体」与独特的「林语堂书法」间抉择。经品牌顾问 Henry 深入分析，我们找到了答案。北魏体代表了香港八十年代的时代记忆，但林语堂先生的书法，却兼具了「中西合璧」的灵魂，他的文字风格活泼而不古板，这种既有深厚国学底蕴，又具备西方创新视野的特质，与镛记坚守传统粤菜同时不断与时并进的精神，不谋而合。



因此，我们决定以林语堂的书法作为核心标志。这不仅是字体的选择，更是文化精神的呼应。他于1979年题下「镛记酒家天下第一」的「一」字，成为我们重要的设计灵感来源。「一」是书法的起点，讲究力度与重心，是所有笔画的根基。这正如镛记的炭烧工艺与味道哲学，不在繁，不在多，而在于基础之稳与细节之深。这一笔，道出了我们「始于一味，成于一心」的坚持。



有了「形」，还要有「色」。我们从招牌菜「炭烧烧鹅」中，提炼出全新的品牌色：「炭火丹」（Charcoal Flame）。这是炭炉中央最稳定的核心温度；是烧鹅出炉时皮面油亮的光泽；也是厨师在炉光微闪下的专注。配合象征文化底蕴的「镛墨黑」、代表荣誉的「牌匾金」，以及取自宣纸色泽的「纸本白」，构建出完整的视觉系统。



全新的品牌形象将于2026年正式推出。品牌重塑并非否定过去，而是将历史能量重新整合。无论外在如何蜕变，镛记以「味、艺、情、礼」为精髓的初心不变。我们希望，未来的镛记不止是一家间酒家，而是一个承载香港情怀、融合中西文化、始终如一的品牌象征。



最后，在分享品牌新里程的同时，心里却惦挂着近日香港发生的严重火灾。水火无情，这场意外令许多市民痛失家园，我们对此深感难过。镛记植根香港八十多载，与这座城市同呼吸、共命运。在此，我谨代表镛记向受影响的居民致以最深切的慰问，并向英勇的消防及救援人员致敬。愿受灾市民能早日走出阴霾，重建家园。



镛记酒家行政总裁

甘荞因