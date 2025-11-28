林靖风 - 香港大歌剧院《魔笛》 | 优雅以后

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风
3小時前
生活 专栏
　　在香港大歌剧院最新的《魔笛》制作中，观众踏入的是一个充满科技想像的国度，为这一部魔幻经典注入未来美学。透过几何线条与影像投影重塑飞行与能量流动的效果，让原本的救赎与试炼故事推往另一个时空。制作团队亦在叙事结构上加入改造人与人工智能的元素，就如帕米娜公主所述：「这个邪恶改造人向我步步进逼。」在熟悉的神话框架中，编织出自由与身分的当代提问。

　　舞台与服装设计以未来主义为基调：帕帕基诺的鸟类头盔可以自在旋转、夜后手中的圆环流转着光芒、魔笛响起时的彩色光点与改造人的金属质感，共同展现了香港团队的手艺。在塔米诺王子与帕米娜公主迎接火与水的考验时，旋转舞台与投影同步推动，为经典场景打造出一场科幻式的体验。

　　参观后台让人真正看见一部歌剧背后完整的创作过程。一场制作能否完整呈现，取决于台前幕后团队的信念与合作，就如导演穆尼所述：「透过塔米诺和帕米娜二人的关系，我们的演绎继续体现同一个核心主题：无条件的爱蕴含的力量如何超越死亡。」这一份无私的爱不只存在于剧中角色的旅程中，还体现在香港大歌剧院对艺术的坚持，并以独特的方式呈现于观众的眼前。

江俊雅作品《脚揈揈》，2025年，40x30cm，木板上塑胶彩、彩色铅笔、墨。
林靖风 - 江俊雅作品《脚》 | 优雅以后
　　一只鸟左右摆动着颈部，探看刚下班回家的女子。她把身上的衣物都褪去，高跟鞋则成为在空中盘旋的候鸟。赤裸的脚掌试探家中地板的温度，让本来紧绷的足弓逐渐适应地上从容的地毯。女子就如木盒内被压抑的芭蕾舞者，守候着盒子再次被掀开的一刻，才能重新伸展身躯，然后随着音乐转动。音乐盒每一次被打开的瞬间，都会让窗外的星光映入，在夜空留下帘幕般的纹理，牵引着绵延的山峦与月光。拥有自由的鸟看守着只属于女子的私密空间
2025-11-21 02:00 HKT
优雅以后