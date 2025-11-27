Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 牙线 | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
15小時前
生活 专栏
　　我年少的时候没有听过也没有见过牙线，只知有牙刷和牙签。今天，因为广告和媒体的发达，一般人应该会听过和知道甚么是牙线，但仍有很多人没有使用牙线的习惯。在香港，甚至西方社会，近一半成人从未用过牙线，就算有用，都不是人人每天使用，方法也不正确。

　　牙线通常由Nylon尼龙或Teflon的确凉制成，设计有圆及扁平的，有些加了软蜡作润滑剂，方便滑进又窄又紧的牙缝，也有加入香味济，例如薄荷及果香，用完齿颊留香！

　　用牙线不会是多余的程序，不用牙线反而令重要位置得不到清洁。牙刷的刷毛只能刷到牙齿的外露面，不能进到牙缝内，而牙缝很多时就是蛀牙及牙周病开始的地方。

　　牙线又幼又薄，是特别设计来清洁牙缝。要记住，牙与牙接触的邻面不是平面，是弧形的，所以用牙线时不要只上下直拉，要分别将拉紧的牙线呈C字型贴着两个相对的牙齿邻面，然后才上下拉刮，将黏贴在邻面的牙菌膜刮掉。

　　将牙线放入牙缝时，不要猛力撞向牙肉，要轻轻将牙线「锯」入牙缝，环绕弧形邻面，由邻面接触点直至牙脚位，深入牙肉边一至数毫米，这不仅能清除食物残渣，最重要就是清洁近牙肉及牙脚的牙齿表面，防止牙菌膜积聚。

　　若你未有每日用牙线的习惯，今天要开始了。觉得难用，有辅助工具帮到你，如牙线义。如果你已经有用牙线，就要记谨用得其法！

潘雄威

