朱小新 - 二次安检（二） | 北漂见闻

关于安检是否应作为公共交通的常规手段，在内地一直是非常有争议的议题。但笔者在上周及今期专栏想集中讨论的，是「二次安检」的必要性，而非安检本身。尤其是在二次安检这种「非常措施」，在如今已变得越来越常规的背景下。



据笔者个人经验，内地高铁动车一般于开闸检票只提前15分钟，因此每名旅客从进站再到检票上车，整个过程通常持续不过半个钟至一个钟左右。首先，类似的安检步骤，短时间内重复做两次，可否保证更安全，不知铁路营运部门有否论证过？



据笔者日前在江西某火车站观察，其前往广深的列车，检票闸口摆设的二次安检X光机，竟然是平日地铁里常见的细机，即用来检查随身细袋的那一种，稍大些的行李箱根本都放不入去；而再一次过机时，工作人员的操作亦略显敷衍，只是让人赶紧提行李离开，而并未真正关注查验。这不禁让人怀疑整个过程都流于形式，很难有更安全的观感。



如果第二次安检相较于首次安检更草率，那么实行二次安检另一个假设，或许是在第一次进站安检与上车前，乘客有机会在车站内获得危险物品？若真如此，其他没有二次安检的列车不就都存在重大风险？若并非如此，二次安检又是一场徒劳。



当然，以上只是笔者用简单的逻辑推理与观察得出的结论，并没有更多实质讯息或数据支撑。但这些问题，不知铁路营运部门是否有考虑过并形成结论？如果没有，那二次安检根本就是懒政、浪费资源，或者说是形式主义、官僚主义，是一场敷衍上级、满足自我安慰的「骚」。



北京拼搏港青

朱小新