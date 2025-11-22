冯榕榕（Ruby） - 穿童装不是幼稚病 | 榕榕细语

在当今时尚界，一股有趣的潮流正在兴起：穿起童装部门的服饰，150至160cm的中童尺寸，打造贴身且有Crop Top感觉的穿搭。这种以童装为灵感，但为成人设计的风格，不仅色彩鲜明充满童趣，更在成人世界中营造一种年轻与自在的时尚态度。



说到这样的品牌，当然不能不提享誉国际的意大利Moschino。1983年由Franco Moschino创立，品牌一直以其充满戏谑与超现实的设计闻名。从日常生活用品的趣味挪用到夸张色彩的狂放组合，Moschino用成人的视角重新诠释童真趣味，其设计语言总是带有一点讽刺，同时洋溢着快乐与自由。新任设计总监Adrian Appiolaza更是在2024秋冬系列中回归品牌根源，将云朵、笑脸和「LOVE & PEACE」标语糅合，创造出既童趣又成熟的时尚对话。



来自日本的Hysteric Mini则于1985年由设计师北村信彦创立，作为流行文化品牌Hysteric Glamour的姊妹品牌，以1960至80年代的摇滚、艺术次文化为灵感来源，充满着摇滚风格的童装不仅戏剧性十足，还带有强烈的街头感。Hysteric Mini的设计强调「不要长大」的初心，用活力与摇滚元素让穿者时刻保持一颗年轻、叛逆的心。搭配成人尺码，他们同样创造出紧贴身形的造型，带出童装的俏皮与酷感。



而来自西班牙的Bobo Choses自2008年成立以来，便以设计出「孩子的语言」的服饰闻名。品牌在配色上大量使用明亮且鲜艳的色彩，图案往往取材于童年游戏与想像，并结合诗意与幽默感。近年Bobo Choses扩大成人系列，希望延续那份无忧、自由的童真，让大人也能在日常穿搭中保留童趣与纯真。品牌更强调环保精神，采用天然与回收材质，兼具美感与责任感。



此外，意大利设计品牌Outsiders Division以模糊时尚与艺术界限著称，他们的设计糅合「preppy-punk」风格，反映当下青年文化的朝气与张力。品牌以不受年龄限制的童趣元素混搭，创造出既不失成熟感，又充满凉感和趣味的街头时尚。Outsiders Division的成人童装设计呈现一种不受常规约束的自在，让童年元素成为成长的特殊标志。



对很多人来说，穿童装或童趣设计，或许会有些幼稚的既定印象。但事实上，保持童真的心态是一种智慧。成年人在复杂的社会中，往往被责任与现实束缚，保有童真不仅是对自主性的坚持，更是对纯粹快乐的追求。那些童装设计的鲜艳色彩与玩心，是内心活力的外显，也是时尚给予成长的礼物。



冯榕榕（Ruby）