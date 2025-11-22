李纯恩 - 蠢责自负 | 好好过日子

大陆一个女网红在柬埔寨失联，她的粉丝们很紧张，以为她被掳去了KK园。但是过了几天有消息了，原来这个女人犯了电诈罪和贩卖人口罪被柬埔寨警方逮捕，正在等待审讯。



舆情一下子反转，那些替这个女人担忧的粉丝们不知作何感想。



关心这件事倒不是因为柬埔寨警方居然也会抓电诈犯，而是这个女网红被抓之后的照片没有美图，只以素颜见人，那模样跟平时美颜风骚出镜的样貌出入极大，许多粉丝惊呼上当。就这一点，足以证明柬埔寨警察现在是走在正确的道路上，正确执法抓骗子了。



纵观网上的「网红」们——这也只是个称号，跟红不红没有关系——十之七八都在做这种假面欺诈的事情，用千娇百媚的假面孔在网上觅食。试过有几个在网上直播的时候忘了开美颜效果，不慎露出了真面目，顿时不知惊散了多少人。



在《西游记》里，有一次孙悟空要把猪八戒变成一个女孩，念动咒语，叫声「变！」猪八戒顿时就变成了一个衣袂飘飘的女孩子，只是太胖，孙猴子于是又对着她吹了一口仙气，女孩子马上就苗条可人了。孙悟空真是美图美颜的老祖宗，经他出手，猪八戒都变美女。



猪八戒变的美女，终究还是猪八戒。这个道理再明显不过，但现在网上迷恋网红的人却就是不明白，所以突然见到了猪八戒的本相，魂飞魄散之余只会大骂妖怪骗人，好像自己一点问题都没有。这就要替猪八戒委屈了，她只是知道粉丝蠢，但没想到会蠢得这么彻底。



李纯恩