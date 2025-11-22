KellyChu - 愿望成真基金设计圣诞树 为11病童家庭添节日暖意 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 愿望成真基金设计圣诞树 为11病童家庭添节日暖意

KellyChu
2025-11-22 02:00 HKT
　　愿望成真基金日前首度举办「Trees of Joy」活动，邀请咗11个愿望成真基金家庭，以及来自9间企业及团体合共逾100位义工，一同为对抗重病嘅儿童设计及布置专属圣诞树，为佢哋送上节日惊喜与暖意。

　　活动喺香港嘉里酒店举行，逾百位义工分成多个小组为愿望童度身设计圣诞树。其中患上急性淋巴性白血病嘅Sophie，佢喺治疗期间创作咗炸热狗公仔「Corny Ketchy」以鼓励他人，当天经过义工一番努力和创作后，收到一棵「Corny Ketchy圣诞树」，令佢惊喜万分。Sophie话：「这是我第一次拥有一棵属于自己的圣诞树，我逼不及待想带它回家陪我过圣诞！」

　　愿望成真基金董事会成员何美琪指，对于正在对抗疾病嘅小朋友来说，圣诞节并不一定是无忧快乐假期，但一棵属于自己嘅圣诞树，能为他们带来希望、温暖和鼓励，知道自己并不孤单。愿望童及其家人亦能在活动中暂时放下压力，留下珍贵回忆。

Sophie收到以她笔下角色为主题嘅「Corny Ketchy圣诞树」。
昂坪360呈献「昂坪冬日梦幻乐园」。
KellyChu - 昂坪360打造冬日梦幻乐园 3米高缆车夹蛋机任你打卡 | Executive日记
　　圣诞佳节渐近，昂坪360为呢个冬日打造咗一个圣诞乐园，即日起至明年1月1日呈献「昂坪冬日梦幻乐园」！一座高达3米、戴上圣诞驯鹿角嘅巨型缆车造型夹蛋机，将降临昂坪市集，同场并设三大圣诞氛围位「打卡」，带来一场充满欢乐与惊喜嘅圣诞派对！&nbsp; 限定30元小童缆车优惠 　　昂坪360将于活动期间推出限定小童港币30元缆车优惠，合资格宾客可以极优惠价格选乘任何车厢类型缆车。昂坪360
2025-11-22 02:00 HKT
Executive日记
晚宴上人人都食得开心满足。
KellyChu - 多个厨师会屯门冷风中送暖 朝派饭盒晚筵开38席行善 | Executive日记
香港几大著名厨师协会组织一直非常支持慈善活动，已连续十多年参与「邻舍辅导会」于不同地区及院舍举办的义厨活动。日前，包括香港中厨师协会、群生饮食技术人员协会、爱心义厨行、惺惺同学会及酒店、旅游及厨艺学院校友会大师级厨师支会，跟邻舍辅导会的屯门区安老及康复服务部合作举办「兴．馨爱延邻舍盛宴」，为屯门区照顾者网络会员、服务使用者及其家属，送上600份爱心午餐饭盒及38席慈善晚宴。 &nbsp; 　
2025-11-21 02:00 HKT
Executive日记