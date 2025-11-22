KellyChu - 愿望成真基金设计圣诞树 为11病童家庭添节日暖意 | Executive日记

愿望成真基金日前首度举办「Trees of Joy」活动，邀请咗11个愿望成真基金家庭，以及来自9间企业及团体合共逾100位义工，一同为对抗重病嘅儿童设计及布置专属圣诞树，为佢哋送上节日惊喜与暖意。



活动喺香港嘉里酒店举行，逾百位义工分成多个小组为愿望童度身设计圣诞树。其中患上急性淋巴性白血病嘅Sophie，佢喺治疗期间创作咗炸热狗公仔「Corny Ketchy」以鼓励他人，当天经过义工一番努力和创作后，收到一棵「Corny Ketchy圣诞树」，令佢惊喜万分。Sophie话：「这是我第一次拥有一棵属于自己的圣诞树，我逼不及待想带它回家陪我过圣诞！」



愿望成真基金董事会成员何美琪指，对于正在对抗疾病嘅小朋友来说，圣诞节并不一定是无忧快乐假期，但一棵属于自己嘅圣诞树，能为他们带来希望、温暖和鼓励，知道自己并不孤单。愿望童及其家人亦能在活动中暂时放下压力，留下珍贵回忆。



KellyChu

Sophie收到以她笔下角色为主题嘅「Corny Ketchy圣诞树」。