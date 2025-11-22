KellyChu - 昂坪360打造冬日梦幻乐园 3米高缆车夹蛋机任你打卡 | Executive日记

圣诞佳节渐近，昂坪360为呢个冬日打造咗一个圣诞乐园，即日起至明年1月1日呈献「昂坪冬日梦幻乐园」！一座高达3米、戴上圣诞驯鹿角嘅巨型缆车造型夹蛋机，将降临昂坪市集，同场并设三大圣诞氛围位「打卡」，带来一场充满欢乐与惊喜嘅圣诞派对！



限定30元小童缆车优惠



昂坪360将于活动期间推出限定小童港币30元缆车优惠，合资格宾客可以极优惠价格选乘任何车厢类型缆车。昂坪360亦正推出360全年通优惠，即日起至下月31日，凡于东涌缆车站售票处单次购买两张360全年通，即可享85折优惠，在一年内无限次乘搭昂坪缆车（标准车厢）。



持有即日小童来回缆车门票或有效360全年通，即可免费换领「昂坪冬日梦幻乐园任务手册」，完成简单任务后就可以免费兑换巨型夹蛋机代币一个，亲手夹出属于你嘅「幸运蛋」，换领各式各样圣诞精品！或于圆形广场嘅自助售票机购买代币，亦能换取夹蛋机会。



夹蛋机旁更有可爱雪人与你合影留念，或捕捉调皮姜饼人身影，同佢自拍「打卡」，亦可坐进梦幻雪橇，想像在雪上滑翔，创造浪漫圣诞回忆！



巨型缆车造型夹蛋机供打卡。