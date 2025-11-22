KellyChu - 星厨掌杓演绎各地名蟹 全蟹宴新滋味秋季限定 | Executive日记

适逢蟹季当造，位于尖沙咀海港城嘅海鲜主题餐厅「八一渔八 818 The Seafood」，最近推出秋季限定蟹宴，由新加坡名厨张伟忠师傅掌杓，以精妙烹调技艺将阳澄湖大闸蟹、阿拉斯加长脚蟹、珠海黑奄、红花蟹及大肉蟹一一入馔，由蒸、焗、炸到醉制，将各地名蟹精髓发挥得淋漓尽致，带嚟创新滋味全蟹宴。



这场创新蟹宴，以外层金黄酥脆嘅「芝士蟹肉焗蟹盖」、口感层次丰富嘅「蟹粉蟹多士」及金黄酥脆嘅「潮式生炸蟹枣」三款前菜揭开序幕。主菜餐厅重点推介由主厨精选上等奄仔蟹，以独门秘方醉制嘅「双酒微醺熟醉奄仔蟹」，选用珍藏30年古越龙山绍兴酒及韩国顶级黄酒，辅以多种香料腌足一日，入口每啖都能品尝到香醇甘冽嘅丰富酒香，与蟹肉鲜美完美融合。另一主角当然系秋季必吃阳澄湖大闸蟹，每只精选5至6両重，撇除花巧步骤，简单清蒸点出蟹膏鲜美。两道主菜一浓一淡，层次鲜明诱人，蟹香余韵犹长。



精彩不止于此，还有一道亮点—「砂𦛨越白胡椒焗阿拉斯加长脚蟹」，以主厨拿手砂𦛨越白胡椒烹调，温和白胡椒香气融入浓汁，完美衬托鲜甜蟹肉。 张伟忠师傅更将家乡风味注入菜单，推出「星洲辣椒蟹肉球」，浓汤嘅甜、鲜、辣互相交叠，层层递进，搭配蒜茸牛油法包，享受别样中菜口感。



小妹独爱「蟹皇拌稻庭面」，阳澄湖大闸蟹拆取蟹肉与蟹粉，以姜葱慢火精炼蟹油，再融入浓郁高汤，匠心炒制成蟹皇后配以日本稻庭乌冬，闭眼享受两者交织出嘅极致口感，主厨精湛技艺可见一斑。



KellyChu