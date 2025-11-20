Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯程淑仪 - 西九码头与「西九渡轮」 开拓旅游新体验 | WestK 留声机

WestK 留声机
WestK 留声机
冯程淑仪
2025-11-20 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　西九三面环海，访客可于西九海滨饱览180度的维港美景。西九管理局一直致力提升文化区的通达性，我们深信加强水路交通服务不仅可改善西九与各区的连系，更可为访客带来全新的旅游体验。上星期五，万众期待的西九码头终于开幕，连接西九和中环的「西九渡轮」亦正式投入服务，船程仅8分钟，每30分钟一班。首个周末已有超过7000名乘客及约1400只宠物乘搭西九渡轮，反映新航线深受市民、旅客及宠主欢迎。

　　新落成的「西九码头」（WestK Quay）位于M+对开海滨，距离M+、艺术公园与将于明年落成的西九演艺中心只有一两分钟路程。「西九码头」是由西九管理局管理的公众码头，有工作人员当值，亦设有长者友善和畅达设施，整体设计十分配合文化区的氛围。

　　西九一直受宠主欢迎，但碍于目前陆上公共交通工具的限制，很多宠主要自行驾车或乘搭的士到西九。故此，我们将「西九渡轮」定位为宠物友善的交通工具。宠主只须以宠物袋、宠物车或用带牵引佩带口罩的宠物，便可轻松直达西九。

　　西九码头除了是公共交通基建，亦为推动海上旅游提供新机遇。我们正致力将WestK Quay打造成一个如新加坡克拉码头（Clarke Quay）般充满活力的旅游地标。我之前到过日本福冈，见到当地的「屋台」排档吸引了不少游客光顾，所以提出在西九码头开设排档式的餐饮设施，希望将西九码头打造成为一个可以放松、消闲、打卡及享受美食和美景的全新活力海滨地带，访客可以在WestK Quay悠闲地看日落、Happy Hour，之后坐船过海回家。

　　西九渡轮正式运作数天，反应之热烈远胜预期，我们会检视并优化排队、上落客以及船只调配等安排。我们期待在今年的圣诞及新年，西九渡轮可接载更多访客往返西九和港岛。香港继有「落日飞车」美誉的观光巴士后，再增添一个西九「落日渡轮」品牌。下月起，码头亦会开放给符合要求的私人船只预约使用，相信有助旅游业界灵活安排游览维港的行程，亦可与西九博物馆展览、表演艺术节目及餐饮设施结合，丰富旅客体验。

冯程淑仪

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
「贝聿铭：人生如建筑」于阿尔里瓦克展览馆的展览现场。
冯程淑仪 - 推动国际文化交流 西九成果丰硕 | WestK 留声机
　　刚过去的一星期，我和西九管理局董事局主席陈智思远赴卡塔尔出席由M+策展、广受赞誉的特别展览「贝聿铭：人生如建筑」的开幕礼。该展览继在香港及上海成功展出后，于卡塔尔展开全球巡展的第二站。展览开幕礼于贝聿铭设计的多哈伊斯兰艺术博物馆举行，卡塔尔博物馆管理局主席亲临主礼，反映该地对这个展览的高度重视。 　　西九管理局与卡塔尔博物馆管理局的深厚友谊，始于去年西九管理局举办的「香港国际文化高峰论坛
2025-11-06 02:00 HKT
WestK 留声机