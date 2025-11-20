冯程淑仪 - 西九码头与「西九渡轮」 开拓旅游新体验 | WestK 留声机

西九三面环海，访客可于西九海滨饱览180度的维港美景。西九管理局一直致力提升文化区的通达性，我们深信加强水路交通服务不仅可改善西九与各区的连系，更可为访客带来全新的旅游体验。上星期五，万众期待的西九码头终于开幕，连接西九和中环的「西九渡轮」亦正式投入服务，船程仅8分钟，每30分钟一班。首个周末已有超过7000名乘客及约1400只宠物乘搭西九渡轮，反映新航线深受市民、旅客及宠主欢迎。



新落成的「西九码头」（WestK Quay）位于M+对开海滨，距离M+、艺术公园与将于明年落成的西九演艺中心只有一两分钟路程。「西九码头」是由西九管理局管理的公众码头，有工作人员当值，亦设有长者友善和畅达设施，整体设计十分配合文化区的氛围。



西九一直受宠主欢迎，但碍于目前陆上公共交通工具的限制，很多宠主要自行驾车或乘搭的士到西九。故此，我们将「西九渡轮」定位为宠物友善的交通工具。宠主只须以宠物袋、宠物车或用带牵引佩带口罩的宠物，便可轻松直达西九。



西九码头除了是公共交通基建，亦为推动海上旅游提供新机遇。我们正致力将WestK Quay打造成一个如新加坡克拉码头（Clarke Quay）般充满活力的旅游地标。我之前到过日本福冈，见到当地的「屋台」排档吸引了不少游客光顾，所以提出在西九码头开设排档式的餐饮设施，希望将西九码头打造成为一个可以放松、消闲、打卡及享受美食和美景的全新活力海滨地带，访客可以在WestK Quay悠闲地看日落、Happy Hour，之后坐船过海回家。



西九渡轮正式运作数天，反应之热烈远胜预期，我们会检视并优化排队、上落客以及船只调配等安排。我们期待在今年的圣诞及新年，西九渡轮可接载更多访客往返西九和港岛。香港继有「落日飞车」美誉的观光巴士后，再增添一个西九「落日渡轮」品牌。下月起，码头亦会开放给符合要求的私人船只预约使用，相信有助旅游业界灵活安排游览维港的行程，亦可与西九博物馆展览、表演艺术节目及餐饮设施结合，丰富旅客体验。



冯程淑仪