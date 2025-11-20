KellyChu - 旅发局单车节11•30开踩 逾6000健儿驰骋桥隧 | Executive日记

车手风驰电掣、驰骋公路，咁热血嘅比赛点可以唔去撑场？由旅发局主办嘅「新鸿基地产香港单车节」将于本月30日举行，系全港最大型嘅单车盛事，今届有逾6000位车手参加「四隧三桥」同「二隧二桥」两个非竞赛项目，仲有150位精英选手出战挑战赛。值得留意嘅系，今年赛道更长、地形更复杂，仲首次踩出尖沙咀，玩味十足！



今年挑战赛「二隧二桥」路线同坡度都大升级，跨越长青隧道、汀九桥、南区隧道同昂船洲大桥，对专业车手嚟讲都好高难度。上届男子公开组冠军叶承羲今年迎战全新赛道，而佢回归嘅理由好简单，就系「钟意挑战」。佢话，平时冇可能踩单车入隧道、上大桥，今次终于可以亲身体验，新路线充满未知，正正系最大嘅吸引力。



讲到新赛道，佢笑言赛道变化大、节奏快，例如「破风位」汀九桥同昂船洲大桥风势强，考验车队队形同战术；青沙公路上西九龙公路嘅地势起伏，系主将发力嘅「爬坡地狱」，亦系拉开距离嘅最好时机；至于佐敦道天桥最后500米，更加系冲线嘅临门一脚，主将会喺队友全力护航下作最后冲刺，争夺冠军嘅最终荣耀。



叶承羲将会同上年冠军队友再度合作，相信难唔到默契十足嘅佢哋。他又大赞新路线，呢条路线唔单止啱本地车手，仲完美展现到香港嘅地理特点同城市魅力，令世界级高手感受香港赛道独一无二嘅魅力。讲到咁，Kelly冇理由唔亲身支持，一睹车手风姿，等我哋拭目以待冠军花落谁家！



KellyChu



叶承羲赞新路线展现到香港嘅地理特点。