Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 黑木耳的秘密 | 轻松养生

轻松养生
轻松养生
小董
2025-11-19 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　这两天终于感受到冬天的来临，电邮中不乏查询周身骨痛的读者，夹杂了一篇颇长的文章，细阅后原来是担心自己心脏血管疾病的病人。他提出的问题很值得跟大家分享：每天都吃一大碗黑木耳有效预防心脏病吗？黑木耳跟白背黑木耳那一种较好？真的有科学依据吗？

　　首先，小董早在10年前已经开始有吃黑木耳的习惯，但每星期只吃一次至两次，不会天天吃、日日吃，就算是患有高胆固醇、动脉硬化等也只需一星期吃两餐。西方医药的研究证实，经常食用黑木耳，会使血液黏稠度降低，它含有多达9种的抗凝血物质，与洋葱、大蒜等辛香料类似，能有效预防或溶解血栓，缓和冠状动脉粥样硬化，并有抗胆固醇、甘油三酯，而脂蛋白、纤维和钙质在动脉内膜上有沉积之作用，并有抗血小板凝集于血管壁之功能，因而能阻止动脉内膜增厚、管壁硬化或钙化，并对血液有抗凝、改善高血压之功效等。故此，吃黑木耳是有助改善心血管问题且十分有效。

　　小董这10年由运动健将变成大胖猪，在诊症房一坐便是10个钟，胆固醇始终稳定在低水平，全靠服用优质黑木耳。我吃的是青藏高原的黑木耳，无污染、高抗氧化，清香脆肉，因为我很讨厌一般市面上的黑木耳有股臭化学物质味，跟青藏的品质有天渊之别！

　　挑黑木耳不要买全黑亮丽的货，大多是染色的，要买灰瓦色的才是天然之品。白背木耳是大块的木耳，很多都经过「造手」，故价格也比较便宜，不建议购买，挑小型的较纯正。黑木耳内，其钙质含量是肉类的30~70倍，铁质比肉类更高达100倍之多，因此不失为所有女性和一般民众补充钙、铁等营养素的最佳选择，野生的黑木耳防癌、抗癌更有效，静静告诉你们，黑木耳12克煲草决明8克半小时，能更有效地分解体内脂肪哩！如欲购买青藏高原野生小黑木耳，请电2338-9090。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
小董 - 诊所咒语 | 轻松养生
　　小董一向细心，不论病人的肥瘦、眼神、面容是否憔悴、心情好坏，只要望见他，5秒之内我便能洞悉八、九！曾经不少新症病人称赞我们的病历查询资料做得比任何中、西诊所，甚至医院更好，除了必须要填上个人一般资料外，慢性疾病所需的药名、中药或西药有否敏感反应、食物敏感、情绪问题、最近体检状况……通通都必须详细列明。这是由于我不希望有任何差错，糖尿病的不能吃甜味药、心脏病的不可与活血药一同服用、胃肠不适的必须
2025-11-12 02:00 HKT
轻松养生