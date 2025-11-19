小董 - 黑木耳的秘密 | 轻松养生

这两天终于感受到冬天的来临，电邮中不乏查询周身骨痛的读者，夹杂了一篇颇长的文章，细阅后原来是担心自己心脏血管疾病的病人。他提出的问题很值得跟大家分享：每天都吃一大碗黑木耳有效预防心脏病吗？黑木耳跟白背黑木耳那一种较好？真的有科学依据吗？



首先，小董早在10年前已经开始有吃黑木耳的习惯，但每星期只吃一次至两次，不会天天吃、日日吃，就算是患有高胆固醇、动脉硬化等也只需一星期吃两餐。西方医药的研究证实，经常食用黑木耳，会使血液黏稠度降低，它含有多达9种的抗凝血物质，与洋葱、大蒜等辛香料类似，能有效预防或溶解血栓，缓和冠状动脉粥样硬化，并有抗胆固醇、甘油三酯，而脂蛋白、纤维和钙质在动脉内膜上有沉积之作用，并有抗血小板凝集于血管壁之功能，因而能阻止动脉内膜增厚、管壁硬化或钙化，并对血液有抗凝、改善高血压之功效等。故此，吃黑木耳是有助改善心血管问题且十分有效。



小董这10年由运动健将变成大胖猪，在诊症房一坐便是10个钟，胆固醇始终稳定在低水平，全靠服用优质黑木耳。我吃的是青藏高原的黑木耳，无污染、高抗氧化，清香脆肉，因为我很讨厌一般市面上的黑木耳有股臭化学物质味，跟青藏的品质有天渊之别！



挑黑木耳不要买全黑亮丽的货，大多是染色的，要买灰瓦色的才是天然之品。白背木耳是大块的木耳，很多都经过「造手」，故价格也比较便宜，不建议购买，挑小型的较纯正。黑木耳内，其钙质含量是肉类的30~70倍，铁质比肉类更高达100倍之多，因此不失为所有女性和一般民众补充钙、铁等营养素的最佳选择，野生的黑木耳防癌、抗癌更有效，静静告诉你们，黑木耳12克煲草决明8克半小时，能更有效地分解体内脂肪哩！如欲购买青藏高原野生小黑木耳，请电2338-9090。



