李纯恩 - 圣诞大餐怀旧 | 好好过日子

还有一个多月到圣诞节，但随着圣诞灯饰亮起，市面上的圣诞气氛也开始热烈了。红红绿绿的圣诞礼物和食品开始售卖，许多餐厅也已经在设计圣诞大餐的餐单。



这天朋友从网上传来几张1946年和1947年「太平馆餐厅」在上海、广州和香港的圣诞和元旦大餐餐单，见之如时光倒流，十分有趣。



1946年广州「太平馆」的除夕元旦餐单如下：雀肉多士、亚力山打汤、炸鲈鱼、烧鸡片、卷筒猪柳、蜜柑菜花、吟咪鸭饭、皇后布甸、咖啡奶茶、鲜时生果。收费每位为当时国币二千元。



过了一年之后，1947年，也是广州「太平馆」的元旦大餐，菜式跟前一年差不多，但收费已加到每位七千五百元。同一年，上海「太平馆」也有圣诞大餐：雀肉多士、杂锦冷盆、燕窝鸡茸汤、金不地烤鱼、火腿烧火鸡、芝士焗蠏、布郎布甸、生果、咖啡、白脱餐包。每位收费二万元。再过一年，到了1948年，一顿圣诞大餐加价至十四万。



当时正值国共内战，两年之中货币贬值、物价飞涨的情况，在「太平馆」圣诞和元旦大餐的餐单上也显示了出来。反而那时候香港的生活相对安稳，1947年香港「太平馆」的圣诞大餐有：凤肝汤头、鸡蓉燕窝汤、烟䲝鱼、焗鹌鹑配炸薯条、奶油菜花、洋腿烧火鸡、雀肉焗意粉、步冧布甸、合时生果、希路咖啡。每位收费港币七元。



几张菜单像时光隧道一样，令人见之如穿越时代。如今香港「太平馆」也经常参考那个年代的菜单，到了圣诞、元旦搞怀旧大餐，让食客过一过时光倒流八十年的瘾之余，也体现一下百年老店的风华，这种资格，不是家家有的。



