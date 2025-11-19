Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 圣诞大餐怀旧 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2025-11-19 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　还有一个多月到圣诞节，但随着圣诞灯饰亮起，市面上的圣诞气氛也开始热烈了。红红绿绿的圣诞礼物和食品开始售卖，许多餐厅也已经在设计圣诞大餐的餐单。

　　这天朋友从网上传来几张1946年和1947年「太平馆餐厅」在上海、广州和香港的圣诞和元旦大餐餐单，见之如时光倒流，十分有趣。

　　1946年广州「太平馆」的除夕元旦餐单如下：雀肉多士、亚力山打汤、炸鲈鱼、烧鸡片、卷筒猪柳、蜜柑菜花、吟咪鸭饭、皇后布甸、咖啡奶茶、鲜时生果。收费每位为当时国币二千元。

　　过了一年之后，1947年，也是广州「太平馆」的元旦大餐，菜式跟前一年差不多，但收费已加到每位七千五百元。同一年，上海「太平馆」也有圣诞大餐：雀肉多士、杂锦冷盆、燕窝鸡茸汤、金不地烤鱼、火腿烧火鸡、芝士焗蠏、布郎布甸、生果、咖啡、白脱餐包。每位收费二万元。再过一年，到了1948年，一顿圣诞大餐加价至十四万。

　　当时正值国共内战，两年之中货币贬值、物价飞涨的情况，在「太平馆」圣诞和元旦大餐的餐单上也显示了出来。反而那时候香港的生活相对安稳，1947年香港「太平馆」的圣诞大餐有：凤肝汤头、鸡蓉燕窝汤、烟䲝鱼、焗鹌鹑配炸薯条、奶油菜花、洋腿烧火鸡、雀肉焗意粉、步冧布甸、合时生果、希路咖啡。每位收费港币七元。

　　几张菜单像时光隧道一样，令人见之如穿越时代。如今香港「太平馆」也经常参考那个年代的菜单，到了圣诞、元旦搞怀旧大餐，让食客过一过时光倒流八十年的瘾之余，也体现一下百年老店的风华，这种资格，不是家家有的。

李纯恩

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
李纯恩 - 降温了 | 好好过日子
　　天气终于凉了，香港天气一凉，天气报告里很容易就出现了「寒冷」这个词。一见到「寒冷」，虽然气温还有十多度，也感到有了寒意，这就觉得一个夏天盖下来的冷气被不够用了，马上取出了冬天的羽绒被，晚上盖着睡觉，感觉就「大约在冬季」了。 　　冷空气总是从北方来的，先是长江以北寒冷，然后江南也冷了。每次只要听说上海降温，没多久也就冷到了香港。前些年香港降温的时候忽发奇想画了两张香港雪景，取名为「北方来的
2025-11-20 02:00 HKT
好好过日子
李纯恩 - 只有熊知道 | 好好过日子
　　日本近期的熊出没现象有点奇怪，全国各地都有熊跑出来，好像约好了一样。 　　最初有熊出没的时候，动物专家还说是因为今年橡果减产，以橡果维生的熊吃不饱，便跑出大山觅食了。那个时候出现熊的地方不多，专家之言还有点道理，但后来全日本东南西北的熊都跑了出来，原因一定就不是橡果不够这么简单了。动物的感应能力比人强，这么大规模游击行动所为何事，大概只有熊和天知道。 　　前几年「高费19」肆虐香港
2025-11-18 02:00 HKT
好好过日子