林思为 - 慎选健身奶粉 以防中铅毒 | 营爆生活

健身奶粉（又称蛋白粉）是许多健身族群补充营养的首选，尤其在增肌、修复肌肉方面效果显著。不过，近期美国《消费者报告》针对市售蛋白粉进行检测，发现超过三分之二的产品每份铅含量超过专家建议的每日安全摄取量。其中植物性蛋白粉（如豌豆蛋白）污染风险更高，因植物容易从土壤吸收铅，经浓缩后含量更为惊人。



铅是一种重金属，长期摄入即使剂量不高，也可能在体内累积，引发慢性中毒、影响神经系统与肾功能。特别是孕妇与儿童，更应避免接触高铅产品。



为了安全使用蛋白粉并有效增肌，建议选择有第三方认证的品牌，确保产品品质与安全。选择产品时仔细阅读产品标示与检测报告，避开曾被揭露铅含量超标的品牌。同时应避免太依赖蛋白粉补充剂，应以天然高蛋白食物为主，如鸡胸肉、鱼类、大豆制品、鸡蛋与乳制品。如必须饮用健身奶粉，澳洲运动营养师协会建议每日不应超过三份。



对健身人士来说，一般建议每天每公斤体重摄取1.6-2.2克蛋白质，避免过量造成肾脏负荷。要有效地利用蛋白粉增肌，建议运动后30-60分钟内补充25-30克蛋白质，此为肌肉修复与生长的「黄金时段」。进食蛋白质时，最好搭配碳水化合物摄取，如香蕉、面包、薯仔、番薯和米饭等一同进食，因胰岛素分泌能促进肌肉吸收胺基酸。



其实要增肌不一定需要依赖健身奶粉才能达成目标，均衡饮食与规律的负重训练才是最佳的方法。



林思为