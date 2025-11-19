Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 食蟹旺夫运 玄学开运秘诀 | 李居明大师会客室

李居明大师会客室
李居明大师会客室
李居明
2025-11-19 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　《潮爆开运王》金粉会气势如虹，支持人数直迫三千，上周末二度在新光黄埔四间戏院举行见面会，观赏《致富者联盟》，粉丝大排长龙和我握手拍照，场面非常温馨。我的一位好朋友最近宣布结婚，她兴奋地告诉我，这段时间正好不停地食蟹，可见确实有料到！影响所及，最近好像所有太太都在食大闸蟹。

　　食蟹旺夫运已证实非常灵验。蟹膏含有很高的荷尔蒙，女性吃了能增加魅力，吸引异性。大家不妨去观察身边的朋友，是否那些婚姻幸福、能箝制老公的女性，都特别爱食大闸蟹、花雕蒸蟹？避风塘炒蟹是香港独有的文化，原来早年避风塘的艇家，最多的客人就是风尘女子。她们带客人宵夜必点两样：避风塘炒蟹和韭黄，后来更发展出蟹粥。原来她们早已发现，食蟹能旺夫运，即旺她的客人缘。

　　最旺夫的食法，是专攻蟹膏！有些人只食蟹膏，反而把蟹肉丢掉，虽然浪费，但确实最能吸收旺夫能量。其实只要食到蟹的精华便可，譬如蟹粉小笼包、蟹皇翅都可以，铜锣湾有间名店的蟹皇翅特别有水准。有位粉丝问，如果对蟹不太钟情，食半只可以吗？半只就要与人分享夫运！

　　有位女性问，她对甲壳类敏感，不能食蟹，其实会不会意味着她对男性都会敏感呢？这个现象值得深入研究。如果不能食蟹，可以食果仁，譬如花生、开心果。合桃也很旺桃花，每天吃两粒，要天然的。杏仁很旺桃花，但不能食太多，可以食杏仁蛋白茶，或者去澳门买盒杏仁饼食，都会增加你的桃花运。特别要推荐南瓜子（白瓜子），它不只能旺桃花，更是发达果仁！你去店舖买南瓜子时，就已经知道你本身是富太，二是马上能增加你的财运。当然记得买了就要吃，放在家里是没有用的！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
李居明 - 马年当令 追住九紫当令星 | 李居明大师会客室
　　首先恭贺新港中心九龙旗舰店暨文化会馆的开幕。有个热门传闻说「马年大家姐特别容易中六合彩？」粉丝问我是否真的？其实很容易破解。大家都知道目前已进入九运，代表九紫离火最当时得令。今年九紫当令星飞临东方，所以东方运势最劲。美国正位于东方，大家看特朗普的运势几强就知！东方亦代表大仔，今年家中的长子运程特别好。 　　重点来了，明年马年九紫当令大吉星将转到东南方，正好对应长女「大家姐」的方位！「当时
2025-11-12 02:00 HKT
李居明大师会客室