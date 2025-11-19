李居明 - 食蟹旺夫运 玄学开运秘诀 | 李居明大师会客室

《潮爆开运王》金粉会气势如虹，支持人数直迫三千，上周末二度在新光黄埔四间戏院举行见面会，观赏《致富者联盟》，粉丝大排长龙和我握手拍照，场面非常温馨。我的一位好朋友最近宣布结婚，她兴奋地告诉我，这段时间正好不停地食蟹，可见确实有料到！影响所及，最近好像所有太太都在食大闸蟹。



食蟹旺夫运已证实非常灵验。蟹膏含有很高的荷尔蒙，女性吃了能增加魅力，吸引异性。大家不妨去观察身边的朋友，是否那些婚姻幸福、能箝制老公的女性，都特别爱食大闸蟹、花雕蒸蟹？避风塘炒蟹是香港独有的文化，原来早年避风塘的艇家，最多的客人就是风尘女子。她们带客人宵夜必点两样：避风塘炒蟹和韭黄，后来更发展出蟹粥。原来她们早已发现，食蟹能旺夫运，即旺她的客人缘。



最旺夫的食法，是专攻蟹膏！有些人只食蟹膏，反而把蟹肉丢掉，虽然浪费，但确实最能吸收旺夫能量。其实只要食到蟹的精华便可，譬如蟹粉小笼包、蟹皇翅都可以，铜锣湾有间名店的蟹皇翅特别有水准。有位粉丝问，如果对蟹不太钟情，食半只可以吗？半只就要与人分享夫运！



有位女性问，她对甲壳类敏感，不能食蟹，其实会不会意味着她对男性都会敏感呢？这个现象值得深入研究。如果不能食蟹，可以食果仁，譬如花生、开心果。合桃也很旺桃花，每天吃两粒，要天然的。杏仁很旺桃花，但不能食太多，可以食杏仁蛋白茶，或者去澳门买盒杏仁饼食，都会增加你的桃花运。特别要推荐南瓜子（白瓜子），它不只能旺桃花，更是发达果仁！你去店舖买南瓜子时，就已经知道你本身是富太，二是马上能增加你的财运。当然记得买了就要吃，放在家里是没有用的！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明