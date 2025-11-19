张诺 - 上海本帮菜 | 任意行

短游上海，下榻前滩酒店，回港前有一个上午空档，太古里到处是游人，放弃重游。问酒店服务员，周边有老街吗？她说离太古里一个地铁站的三林，有一条老街。



三林老街是一条承载着千年历史的文脉古街，由北宋末年移民依水而建，老街上的「圣堂」、「杨家墙门」等古建筑，以及传统的「白墙黛瓦、马头墙」民居，至今仍静静诉说着往昔的繁华。



上网找资料，方知对许多食客而言，三林老街的魅力，在于它是上海本帮菜的重要发源地之一。按内地网民推介，来到「三林民间传菜」，一间乌瓦顶古屋，时近中午，人声鼎沸，满室飘送着「浓油赤酱」之甘香气味。



我坐在店外露台雅座，面向小河，环境怡人。老侍应见我是外来人，说菜式大份，一个人不需点太多，我请他介绍，他为我叫半份「白切羊肉」和一份「八宝辣酱」。



一碟雪白羊肉上桌，烚得皮爽滑、肉鲜嫩，入口即溶，点豉油吃，羊脂香气诱人，是别处吃不到的羊馔。「八宝辣酱」做得出色，有笋粒、红萝卜粒、豆腐干粒、花生、鸡肉、鸡肾、猪肚、虾仁等，以浓酱油爆香，甜中微辣，浓香带咸，送白饭吃一流。



「三林民间传菜」坚守着本帮菜「浓油赤酱，咸淡适中，原汁原味」的灵魂，与老板交换了微信联络，他友善好客，自豪地说︰「吃上海本帮菜，来这里最好！」，我答应下次带更多香港人来试更多上海本帮菜大菜。



张诺