KellyChu - 港故宫馆「古埃及展」明开幕 木乃伊棺抢眼 盲盒精品好玩 | Executive日记

KellyChu
2025-11-19 02:00 HKT
终于等到喇！香港故宫博物馆与埃及最高文物委员会首度合办嘅「古埃及文明大展——埃及博物馆珍藏」特别展览，明天就正式开幕。呢个展览由中国银行（香港）全力支持，而国泰同银联国际亦系主要赞助，一次过带嚟来自7间埃及博物馆及萨卡拉遗址嘅250件珍品，包括木乃伊人形棺、动物木乃伊等重点展品，展期由明天到下年8月31日。对古埃及文明有兴趣嘅市民，不容错过。

数码光雕投影还原图坦卡门巨像

　　展览分4大单元，跨越5000年古埃及史，其中2.8米高法老王图坦卡门巨像更系必睇展品。

　　历经几千年，呢尊巨像出现褪色同损毁嘅情况，故宫团队用数码光雕投影技术巧妙还原原貌，令我哋有机会亲睹巨像昔日光辉。有别于传统法老像严肃对称嘅面貌，图坦卡门巨像系以写实风格呈现佢年幼继位嘅庄重神情，恍惚令Kelly踏入古埃及王朝。

　　故宫博物馆今次仲好贴心，推出6款毛绒挂饰盲盒，将木乃伊、卡诺皮克罐、法老王等标志性元素变成高质又得意嘅公仔，等大家可以带住法老同木乃伊周围去！Kelly买咗几个，开心终于抽中心头好，忍唔住挂咗一只喺袋，同法老一齐同行。场内仲有超过140款文创精品，梗有一款适合你。

KellyChu
 

故宫博物馆推出毛绒挂饰盲盒。
