金泽培 - 心系社会 共创未来 | 「培」伴前行

上星期运输及物流局陈美宝局长专程到访港铁九龙湾车厂以及总部大楼，一方面了解港铁的最新发展，为同事打气，同时亦鼓励大家在即将举行的立法会选举中，与家人和朋友一同踊跃投票。



12月7日是立法会换届选举的大日子，我早已准备当天投选我在各个界别心仪的候选人进入立法会。投票不仅是我们作为选民的权利，也是义务，这是我们选出贤能之士共建香港的珍贵机会。



港铁公司扎根香港四十多年，我们的核心业务是铁路服务；公司在香港的独特位置，亦来自我们在香港「铁路加物业」扮演的角色，我们肩负建铁路和建设社区的角色，长远为香港提供可持续的优质、高效和安全的铁路服务。立法会在促进香港繁荣担当关键角色，透过立法、监察、政策倡议等多方面，推动社会稳定、经济发展及民生改善，也透过修订及优化法规，创造良好营商环境，为企业发展注入动力。我们在努力做好工作的同时，亦致力与议会沟通，建设香港。



为了鼓励同事投票，我们已透过内部通讯平台、办公室张贴海报等宣传选举。而考虑到部分同事需于选举日值班，当天亦会加派人手当值，以作灵活调配，便利同事投票。



港铁同时积极配合政府选举安排的部署，鼓励和支持市民大众投票。因应今次延长投票时间，港铁将在选举日提早开出头班车，便利票站人员早作准备。我们亦善用站内广告灯箱及部分出入闸机张贴出选举的提示资讯，又会配合选举事务处，指引及便利身在内地的登记选民前往边境票站。



我期待新一届立法会继续推动香港长远繁荣发展，希望港铁同事及各位市民与我一样，在12月7日踊跃投票，共创未来。



金泽培