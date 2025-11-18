Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安业 - 出海专班京港连线 | 安业兴邦

曾安业
2025-11-18 02:00 HKT
生活 专栏
近年中国经济进入新里程，内循环与外循环并进，国家提出「十五五」规划纲要，强调高质量发展与高水平开放。北京作为首都，是全国的政治中枢、创科重镇，而香港则是中国面向世界的「超级联系人」，一个拥有高度成熟金融体系与强大国际网络的重要门户。两地若能更紧密合作互补，必然成为国家新时代发展格局中最具活力的经济引擎之一。

　　为此，本人上月底向北京市政协提交了提案，倡议精准对接香港「内地企业出海专班」机制，赋能北京企业高质量出海，进一步增强两地经济协同发展，共创双赢。

　　今年9月《施政报告》宣布组建「内地企业出海专班」，以高层统筹，整合多个政府及相关机构资源，搭建一站式服务平台，全方位支持内地企业「走出去」。这套专班犹如北京企业扬帆出海最便利实用的专业航海图和导航仪。为了加乘效果，我在提案中特别提出了四点建议：

　　其一是建立京港企业出海对接平台或合作机制。建议由北京市部门对接香港出海专班，统筹两地政策、资金、人才与市场资源，为京企提供全方位出海服务保障。而具体对接则可依产业细分，例如人工智能与机械人、生物医药、高新技术制造等，定期举办产业对接会、专题洽谈会等活动，推进信息共享与项目合作，同时建立线上对接平台，实时发布企业需求、合作项目信息，提升匹配效率。

　　其二是开展「京港联合项目路演」计划，实现集群式出海。单打独斗出海成本高、风险大，若能以组团出访、专题推介等模式出击，事半而功倍。建议北京的战略性产业集群如AI、生物医药等，与港企联成「集团军」，共同前往一带一路、粤港澳大湾区及东南亚等重点市场，实现最佳效果。

　　其三是推动「京港专业人才交流与挂职」机制。任何合作最终要靠人来执行，建议两地互派相关的处级、科级官员进行短期挂职，深度参与对方的工作流程，以此培养出一批既懂国家战略、又熟悉国际规则的复合型人才，为未来「十五五」规划及首都高质量发展提供坚实的人才支撑。

　　其四是建议充分发挥主流媒体与新媒体作用，通过专题报道、深度专访等形式，全面展示北京市企业的科技创新成果、品牌形象与发展潜力；同时与贸发局等联手策划专题推介活动，提升京企的国际知名度和美誉度。

　　特首李家超上周出席第二十八届北京．香港经济合作研讨洽谈会开幕式时透露，出海专班已在上月初正式启动，汇聚来自法律、会计、金融服务、银行、商会、专业协会等多个业界力量，一同支援内地企业，呼吁京港紧密合作，携手开拓新蓝海。

　　出海专班就是这艘出征新蓝海的旗舰，让我一起群策群力，昂首出发！

曾安业

