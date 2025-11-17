甘荞因 - 偶遇中的新知识 | 镛融芯语

最近一次在餐厅的寻常款待，竟意外地让我对香港的产业地位，有了一番全新的体会。



事缘本月初，一位经营画廊的朋友致电，说有位外籍客人刚在她的画廊选购作品，希望能品尝一顿精致的中菜，问我能否为他安排一份「一人前」的餐点。刚巧我正在餐厅，便欣然应允，也希望略尽地主之谊。



寒暄之间，方得知这位客人是德国知名眼镜制造设备商F.W. Haug的第二代传人，此行正是为了参加「香港国际眼镜展」。我对此展会略有所闻，早前才在社交平台看过，还以为只是个简单的B2C活动。他却笑着解释，香港这个眼镜展，是以B2B（企业对企业）为主，更是业界最大型的商贸展览之一，地位举足轻重，是行内不容错过的年度盛会。



这番话彻底勾起了我的好奇心。他分享道，今时今日已不再每年运送大型机器来港参展，反而视展会为与全球客户交流、商谈合作的平台。公司的业务以眼镜框工业制造机械与技术见长，在欧洲及亚洲均有稳健根基。而香港分公司除了代理多个高端设备品牌，还为亚洲OEM、ODM制造商提供出口、技术顾问和维修支援。这些设备有助提升制程准确度及稳定性，让品牌和制造商在竞争激烈的市场中突围而出。



我亦好奇问，他们的顶级机器寿命可达20年，如何维持营运？他坦言，这正是他们面对的挑战。近年内地供应商迅速冒起，价格或许只是他们的三分一，但机器可能5年就需要更换。客户是否选择低价、还是质素优先，正是行业分野所在。



曾听闻眼镜店的利润相当可观，我到眼镜店亲身选购时，亦发现部分款式的售价高达数千元，尤其是日本制造的眼镜，价格尤为昂贵。面对我的问题，他一语道破，眼镜之所以昂贵，关键在于「人手」。虽然机器可以量产镜框的基本形状，但若要达到高品质，尤其是日本制镜框的细致打磨、镶嵌等工序，仍需依赖精湛的手工技艺。这些「匠心」，正是机器无法取代的高价值所在。



这次交流让我大开眼界，回到公司后，我马上上网搜查，才发现这个由贸发局及香港眼镜制造业协会主办的展会，其规模和深度远超我想像。今年竟吸引了全球逾90个国家、过万名买家参与，展览内容涵盖从智能眼镜、穿戴式科技，到专为长者而设的视力护理专区，俨然是一个全球光学创新的枢纽。



那天的接待，原本只是一次举手之劳，没想到从这次偶遇中，却让我学到宝贵的新知识，意外打开我对一个产业的全新视野。从德国的工艺精神，到香港作为全球光学创新枢纽的角色，我不但增长了见闻，也让我重新认识了这座城市隐藏的产业实力与魅力。



镛记酒家行政总裁

甘荞因