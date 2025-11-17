卢健生 - 完胜 | 跨晒界

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢健生
2025-11-17 02:00 HKT
　　笔者到美国出差，原计划早上5点多到纽约，转8点多航班飞亚特兰大，与客户午饭开会，傍晚飞回纽约过夜，第二天去费城见另一客户。出发前得知，因联邦政府停摆，空管缺勤，当地不少航班被逼取消，心里已有不祥之兆。

　　乘坐国泰凌晨3点多起飞航班，飞行近15小时，于当地时间早上5点多，准时到达甘迺迪国际机场。下飞机后一边排队入境，一边用手机查航班动态，不出所料，飞亚特兰大航班被取消，马上联络Trip.com客服，尝试改签。排队一个小时，才办理完入境手续，Trip.com客服告知，改签不了当天其他航班（原因是需要疏导前几天取消航班积压的旅客），要不改签一两天之后航班，要不退票，我果断选择了退票。然后一边通知客户改为视像会议，一边叫车去酒店。

　　用Lyft和Uber分别试了试，再次证明Lyft比较便宜，反正接单的司机和车，本身也接Uber，所以服务其实一样的。到达酒店，因为未到下午3点入住时间，房间没准备好，不过因为我是酒店高级会员，等了一个多小时，前台职员便优先给我安排办理入住，这是作为忠诚顾客的福利。梳洗一番后，到附近越南餐厅吃碗牛肉汤粉Pho作午餐，然后回酒店跟客户视像会议。会议结束后，用Amtrak火车App购买第二天去费城的来回火车票。

　　费城位于宾夕凡尼亚州，离曼哈顿156公里，火车车程约90分钟，来回票价163美元，颇贵。香港西九龙高铁去广州南，距离142公里，车程约47分钟，来回票价才410港元，速度及价格均完胜。

　　第二天早上，步行到曼哈顿市中心Penn Station，零安检，也不用验票，直接上车，自己找座位。开车后有稽查人员来查票，火车上有免费 WiFi，网速不错。下车时发觉，每节车厢都配备一位职员，到站后负责打开车门，皆因车门是人手上锁的。后来得知，这是他们工会的诡计，因为若全部改成自动，工会会员便会被解雇，当地货运码头情况雷同，坚决不进行自动化。Amtrak这些火车已有多年历史，颇为残旧，跟我们中国的先进高铁，完全无法比。当地朋友笑指，因为党派之争、立法、预算等问题，美国可能在未来一段长时间内，都不会有高铁开通。

　　几十年前我初到美国，觉得当地高速公路机场铁路等基建设施，对比当时中国，颇为先进，今时今日，中国完胜。

视觉科技CEO
卢健生

