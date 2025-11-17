朱小新 - 二次安检（一） | 北漂见闻

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱小新
2025-11-17 02:00 HKT
生活 专栏
　　经常北上的港人，对于内地的安检一定不会陌生。不管是地铁、火车或机场，入闸或进入大门前，人必须通过一道安检门，而随身包裹无论大细则均要过机。

　　该措施始于2008年北京奥运会前夕，目的在于加强当地地铁安保。谁料其后却一发不可收拾，在全国各地的地铁站开始推行，随后扩展至火车站及机场的大门口，逐渐成为当局「维稳」的常规动作。

　　安检的有效性姑且不谈，但其对日常交通出行效率的影响却显而易见。尤其是人流高峰时期，地铁入闸、火车进站都要用多几倍甚至几十倍时间；为了排除危险，让所有乘客挤塞在闸口，排成长长的人龙等待安检，又带来了新的安全隐患。因此，坊间对安检是否有必要一直存疑。

　　有意思的是，不知从何时起，内地许多火车站逐渐开始实行「二次安检」。即乘车在已完成首次安检并进入火车站后，于临上车前在检票口被要求再次接受安检。例如，近期正在大湾区如火如荼进行的第十五届全运会，笔者近期前往高铁站时就发现，期间所有前往广州和深圳的列车，都实行了该做法，前往两地的乘客不得不用上比原本更多的时间才能顺利上车。

　　据笔者观察，「二次安检」最初被用于在特定时期进入特定目的地，例如每年「全国两会」期间前往北京，或夏季前往秦皇岛（中共高级干部每年会在当地的北戴河举行非正式会议）的列车，以配合非常时期特殊安保需要。然而，这种「非常措施」似乎亦变得越来越「平常」，每逢有重大活动都会采取，例如2022年北京冬奥、2023年西安中亚峰会期间等。不知未来需要「二次安检」的名单会否越来越长？

北京拼搏港青
朱小新

