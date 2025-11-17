李丞责 - 风水摆设 按年调整 | 李丞责博士玄学信箱

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞责
2025-11-17 02:00 HKT
生活 专栏
问：李博士，我家很小，也没有足够预算请风水师傅来家中看风水，我自己在财位放了很多黄水晶（听说能招财），也放了流水和财神像，但财运还是未见起色，所以想请问还有其他甚么物品能加强财运？

　　如果家中未经师傅实地查看，再加上风水知识有限，最需要留意的是流年「财位」每年变动，摆设需按年份调整。今年（蛇年）正财位在西南、偏财在东南；明年马年则改为正东及中宫。正财代表稳定收入，如打工；偏财则是投资、佣金等，应按个人收入模式选择方位。

　　另外，风水并非只看流年。其实每个人的八字也有属于自己的永久财位。例如某人八字的财位刚好落在家中北方，但该年北方是五黄病位，那么即使是个人财位，也不适宜放流水或招财物，否则只会催旺负面气场，容易带来疾病、破财或压力。

　　风水物品虽然讲求「量」与「能量」，例如流水的水量越多，象征财气越聚；水晶越大，能量越强，原则上都属于「越大越好」。但如果家中空间有限，却放了过大或过多的物品，甚至阻碍活动空间、视觉凌乱，反而会令环境气场变差，对财运并无益处。风水是讲求整体协调的学问，不单看一件物品的作用，而是要考虑整个环境的平衡。只要摆得适量、位置正确，不贪多、不乱放，才能真正起到催运作用。

　　水晶本身有提升能量作用，但买回家时或带杂气，需先净化；供奉财神等，如有上香或奉供，建议找宗教人士开光较为妥当。

　　若想提前部署来年运势，可参考丞责新出版的《相马伯乐》运程书，当中详细列出2026年流年方位、飞星吉凶及各生肖趋势，方便读者在家自行调整风水及选择合适的风水物品。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

