张诺 - 经典注入新意 | 任意行

任意行
任意行
张诺
2025-11-17 02:00 HKT
生活 专栏
　　继音乐剧《大状王》之后，香港的艺术IP再度于上海掀起热潮。香港芭蕾舞团特邀香港管弦乐团，联袂在第24届中国上海国际艺术节献演《最后之歌》与《布兰诗歌》两个舞码，前一个由胡颂威编创，我看的一场，是由卡诺意和高野阳年担当主角，加上20多名伴舞者，芭蕾艺术注入现代舞，以巴赫多首音乐为底蕴，于舞姿间流转诗意，展现对美永无止境的追寻，舞终，舞者走上一条楼梯，像通向至高无上的境界，令人动容。

　　港芭艺术总监卫承天以柯夫同名大型音乐为灵感，编创格局恢弘的《布兰诗歌》，将中世纪的幽远情怀与当代美学交织相融，由叶飞飞等一班杰出的芭蕾舞者，诠释爱情的永恒与普世。香港两大顶尖艺团强强联手，更邀来上海音乐学院杰出歌唱家倾情献声，台上台下300位艺术家共谱史诗，气象万千。

　　指挥家廖国敏执棒领奏，港乐磅礴之音如潮涌动，女高音邱芷芊、男高音任胜之、男中音窦干铭，以及上海音乐学院合唱团、上海市黄浦区青少年艺术活动中心春天少年合唱团，合唱高歌出「O Fortuna」之际，舞台光影流转，舞影翩跹，共同为观众带来了难忘的视听飨宴。香港艺术家联同内地精英，萃取古典精髓，重塑当代之表达，以铿锵有力的艺术语言，赢得满场如雷掌声。

　　近年香港芭蕾舞团以香港文化元素注入芭蕾舞剧中，经典焕发新意，既吸引本地观众，同时透过海外巡演，说出了富有香港特色的艺文故事。

张诺

