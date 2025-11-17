Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 半日尖沙咀 | 好好过日子

李纯恩
2025-11-17 02:00 HKT
生活 专栏
　　我用开的长焦距镜头为400mm，一般来说够了，但有时候又略嫌不够，想买一支焦距再长些的镜头，这天便去了尖沙咀金巴利道的「照相馆」找昌哥。

　　「照相馆」是行内著名的摄影器材店，老板昌哥又是几十年老友，但凡想添些甚么摄影器材，只要告诉他，他都能帮你弄到，所以在「照相馆」里经常会遇到同道朋友。有一次去，周润发正在试镜头，发哥马上叫我坐端正了拍照，即拍即晒照片，签了名送我，便得了一份不期而遇的礼物。这天昌哥听说我想再买一支长镜，便提议不如买支增距镜，体积小巧，价钱又相宜，拍出照片效果也不差。这种专业意见当然要听，于是买了一支小巧的增距镜，装上之后400mm的镜头变了600mm，果然好用。

　　从「照相馆」出来，电话响，原来我家大婆也在尖沙咀。便一起去半岛酒店大堂喝下午茶。到了半岛，大堂熙熙攘攘都是人，下午茶客排大队等位。这种盛况似乎许久未见了，见了令人高兴。入座后叫了咖啡叫了scone，慢慢吃喝。一会音乐响起，现场乐队按时在大堂阁楼奏乐，气氛热闹却不嘈杂，听得清同桌人的轻声细语。这便是在半岛喝咖啡的舒服之处。

　　喝完咖啡出来天色已暗，离晚饭时间却还早了一些，便在北京道和海防道之间的横街小巷中闲逛，东看西看，逛到海港城，进去window shopping了一阵，走到海运大厦楼下的「一幻」，吃了碗浓郁的虾汤拉面当晚饭，然后坐天星小轮过海。这晚多云，但云都在高处，太平山头都能看到，眼前维港两岸灯火清明灿烂，高楼大厦亮晶晶高高低低好似齐齐镶在玻璃幕上，倒映得海面流光溢彩，忽尔两艘亮着灯的红帆船驶进画面。好看极了。

