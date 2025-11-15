叶澍堃 - Murasaki「紫美」生辉—— 寿司跟熟食同样精彩 | 叶Sir食经

上周末在上环荷李活道181号Murasaki「紫美」日本餐厅食了顿精彩午餐，餐厅去年年初开业，没有宣传，但粉丝甚多，超难订位，皆因小店只有10个座位，逢星期日休息，午餐晚餐做的是厨师发办，晚餐通常有十件寿司和五款热食，多食几款也无不可，多付点钱便成！到「紫美」最好不要自己带酒，皆因餐厅老板有酒舖卖酒，价钱非常合理，在「文华厅」热爆的Krug香槟在「紫美」只需20000多元，DRC康帝Echezeaux卖20000元，比街外零售价便宜，但只能堂饮。这是间充满活力的小店，寿司大厨生哥和割烹料理大厨辉哥跟老板都是90后年轻人，生哥出身在尖沙咀名店「见城」，曾在多间寿司店工作，厨艺非凡。辉哥是台湾人，来头不小，跟日本三星中华料理名店「茶禅华」大厨川田智也是师兄弟，大家曾经在台湾「祥云龙吟」一起工作，难怪辉哥的中华料理有点「茶禅华」的风格。



「盲盒」午餐菜式丰富，由生辉两位大厨发办，寿司多款，有䲠鱼配乌鱼子、白乌贼、金目鲷、鲛鲽鱼、秋刀鱼、牡丹虾、中拖罗、赤身、黑鯥鱼及马粪海胆，热食则有奄仔蟹紫苏叶天妇罗、松茸伊比利亚火腿高汤鱼翅、金山勾翅配日本赤鲍鱼、南蛮渍𩽾𩾌鱼天妇罗、天妇罗乳鸽腿及炭烧乳鸽胸、小蛏子釜饭和味噌汤。



寿司用的鱼鲜全部由日本直送来港，寿司饭内加了3种红醋和1种白醋，酸度吸引，江户前风格的寿司甚合我意，鲜美的天然赤身和中拖罗是太座至爱。熟食非常精彩，食材有来自日本的鱼翅和鲍鱼，石岐乳鸽和云南新鲜松茸，全部优质合时，辉师傅的中华料理做得出色，层次感丰富，一食入魂，单尾的蛏子釜饭用的是东北五常大米，加上鲜甜的蛏子，饭香迷人，虽然很饱也把整碗饭食完，这里的煲仔饭有多款选择，好像鹿儿岛黑毛和牛釜饭便是很多富豪的最爱。



午餐饮的酒全部在餐厅酒单中选取，白酒两款，分别是Pierre Yves Colin- Morey Puligny Montrachet Les Gareness 2009和Chassagne Montrachet Les Ancegnieres 2020，红酒是老板推介的布根地Recrue Des Sens酒庄的DH Rouge，酿酒师Yann Durieux曾经在「菜刀」酒庄工作10年，做的酒充满魅力，果香浓郁，2000元左右一瓶绝对超值。



这是顿人人喝采的悠长午餐，食物有冷有热，刺身寿司跟中华料理同样精彩，加上超正红白餐酒，食得人人心满意足，生师傅和辉师傅亲切有礼，厨艺非凡，「紫美」生辉的感觉真好！



叶澍堃

我很喜爱的DH Rouge红酒

奄仔蟹紫苏叶天妇罗

秋刀鱼

西班牙火腿高汤鱼翅

天然中拖罗和赤身

金山勾翅配日本赤鲍鱼

天然赤身

南蛮渍𩽾康鱼天妇罗

马粪海胆

天妇罗乳鸽腿

小蛏子釜饭