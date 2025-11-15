KellyChu - 拨款逾5亿派义工服务支援马术赛 应家柏：马会非常荣幸能参与全运会 | Executive日记

粤港澳首次合办嘅全运会，正进行得如火如荼，香港赛马会系香港赛区唯一合作伙伴，拨款超过5亿港元，全力支持香港及广东赛区赛事。马会行政总裁应家柏接受中央电视台中国环球电视网访问时表示，全运会系促进粤港澳三地合作同融合嘅独特机会，马会作为体育机构，非常荣幸能够参与其中，推动体育发展。



应家柏话，除咗提供资金支持全运会，马会亦派出马会义工参与香港赛区服务，支援运动员、嘉宾和观众；广东赛区方面，马会特别为在深圳举行嘅马术赛事提供技术支援，包括场地设计及运作、反兴奋剂工作等。



马会重视赛事诚信，拥有世界级化验所，提供高水平检测服务。 今届全运会，马会获国家体育总局反兴奋剂中心委托，负责化验参赛马匹嘅尿液及血液样本，检查牠们曾否使用可影响表现嘅运动禁药。



为贯彻一国两制作出贡献



被问到今届全运会对推动粤港澳三地合作有何意义，应家柏表示三地共同举办全运会追求团结，需要一齐解决困难，例如处理工作签证、跨境运送检测样本等。他形容能够成功解决这些困难，令人振奋，亦让马会为贯彻落实一国两制作出贡献。



KellyChu