Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家权 - 创意爆棚大闸蟹宴 | 好味大过天

好味大过天
好味大过天
梁家权
2025-11-14 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　大约10年前，替一本杂志做大闸蟹比并，两日之间吃了10间店子，虽然每只蟹主要吃膏和蟹肉蟹爪，但之后一个星期饱滞而腻的感觉在肠胃内挥之不去，吐一口气都好像有蟹膏的油腻气息，结果那一季见到大闸蟹都怕怕。

　　前事不忘，这晚来到友人在荃湾「3A厨房」设下的饭局，看到菜单，晕得一阵阵！9道菜中，只有2道不是大闸蟹：大闸蟹蟹粉冻、清蒸大闸蟹每位一只、火焰盐焗大闸蟹每位半只、鬼马大闸蟹拆肉鬼马芒果沙律、大闸蟹拆肉蟹膏福袋、蟹粉龙虾拌多士、清蒸龙趸翅肉、家乡碌鹅、蟹粉麻婆豆腐配笼仔饭，然后还有甜品。

　　以为大闸蟹不是3A厨房的强项，因为此店的当家珊姐经营海鲜多年，所以一直以来到这家私房菜，都是吃她拣手的海上鲜，但席上有人告知，珊姐有太湖蟹的门路，这晚尽是太湖蟹。吃大闸蟹多年，阳澄湖、太湖、牧牛湖、日本青森、比利时、荷兰的活蟹都吃过，始终是内地蟹够味道。

　　不是阳澄湖最好吗？今时今日养殖的技术进步，且监管比从前严谨，其实品质已不会相差太大，产地不是重点，关键是谁有本事攞到靓蟹，识人好过识绑在蟹钳上的镭射标签。

　　先来每一只清蒸特大蟹公，无调味，无厨功，好吃与否全靠蟹本身，也是最能看到这批蟹的质素……事实上，人人都吃得很惬意！不过，最值得一提，是这家私房菜创意无限，又舍得用蟹，相信是晚用上过百只大闸蟹。虽说大部分菜式都是大闸蟹，但做法和配搭各有奇特之处，例如蟹粉龙虾拌多士，夹在中间的龙虾肉，令整件多士活色生香。曲终筵散，却没有大闸蟹饱腻的感觉。

梁家权

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
梁家权 - 铜锣湾发生咩嘢事 | 好味大过天
　　「饮乜嘢？」走进坚拿道西的「大囍面家」，本来打算吃碗崩砂腩河医肚，眼角看到墙上贴着的推介：「手打潮州鱼蛋河$28」，抵食㖞，便改变主意吃鱼蛋粉，没料到店员如此一问，她见我面带疑惑，补一句：「包一杯饮品！」 　　以为是细细碗的推介套餐，送来时是正常份量，3粒鱼蛋，两片极厚的炸鱼片，奶茶也是热辣辣冲出来的（见图）。又以为限时限候只限堂食，却是全日供应，又可以加两元外卖，还包冷热饮品，便宜过周
2025-11-21 02:00 HKT
好味大过天
梁家权 - 靓水饺皮何处寻 | 好味大过天
　　今趟欧洲之行当然吃很多欧陆美食，但骨子里始终觉得中式食品较惬意。10日流流长，肯定会思念港味，于是出发之夜专程到跑马地「正斗」吃碗云吞面或水饺面，炒碟干炒牛河和饮一盅杏汁炖猪肺汤，超前补偿乡愁。 　　曾经比试过好几间品牌的干炒牛河，「正斗」喺各区店子炒得不差（机场店不计），而跑马地店水准最稳定。吃干炒牛河怎可能没有橙色辣椒酱？人人都说「余均益」好，我倒觉得从前「左显记」辣椒酱更香辣。有些
2025-11-07 02:00 HKT
好味大过天