梁家权 - 创意爆棚大闸蟹宴 | 好味大过天

大约10年前，替一本杂志做大闸蟹比并，两日之间吃了10间店子，虽然每只蟹主要吃膏和蟹肉蟹爪，但之后一个星期饱滞而腻的感觉在肠胃内挥之不去，吐一口气都好像有蟹膏的油腻气息，结果那一季见到大闸蟹都怕怕。



前事不忘，这晚来到友人在荃湾「3A厨房」设下的饭局，看到菜单，晕得一阵阵！9道菜中，只有2道不是大闸蟹：大闸蟹蟹粉冻、清蒸大闸蟹每位一只、火焰盐焗大闸蟹每位半只、鬼马大闸蟹拆肉鬼马芒果沙律、大闸蟹拆肉蟹膏福袋、蟹粉龙虾拌多士、清蒸龙趸翅肉、家乡碌鹅、蟹粉麻婆豆腐配笼仔饭，然后还有甜品。



以为大闸蟹不是3A厨房的强项，因为此店的当家珊姐经营海鲜多年，所以一直以来到这家私房菜，都是吃她拣手的海上鲜，但席上有人告知，珊姐有太湖蟹的门路，这晚尽是太湖蟹。吃大闸蟹多年，阳澄湖、太湖、牧牛湖、日本青森、比利时、荷兰的活蟹都吃过，始终是内地蟹够味道。



不是阳澄湖最好吗？今时今日养殖的技术进步，且监管比从前严谨，其实品质已不会相差太大，产地不是重点，关键是谁有本事攞到靓蟹，识人好过识绑在蟹钳上的镭射标签。



先来每一只清蒸特大蟹公，无调味，无厨功，好吃与否全靠蟹本身，也是最能看到这批蟹的质素……事实上，人人都吃得很惬意！不过，最值得一提，是这家私房菜创意无限，又舍得用蟹，相信是晚用上过百只大闸蟹。虽说大部分菜式都是大闸蟹，但做法和配搭各有奇特之处，例如蟹粉龙虾拌多士，夹在中间的龙虾肉，令整件多士活色生香。曲终筵散，却没有大闸蟹饱腻的感觉。



梁家权