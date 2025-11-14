林靖风 - War Rooms by Top Blade | 优雅以后

已经有多久没有再品尝到一种崭新的口感了？总记得小时候到水族馆之前，都会在背包内放上一小包的即食紫菜。从脆变软的口感和充斥咸香的调味，曾经是一种全新的体验。然而最近于早已倦怠的味蕾与重复的咀嚼之中，却在中环以牛肉料理为主题的餐厅War Rooms by Top Blade重新找回失落已久的感觉。



自去年友人推荐以后，也就开始带上家人和朋友品尝每季更换的菜单，一直认为整体的菜式次序安排与饱腹感都恰到好处。在最近的秋季菜单中，从前菜、汤品到主菜都循序渐进；当来到一道名为「马赛克特级牛柳．镇江牛肉汁」的料理时，摆盘设计就如秋风萦绕落叶运转：中央是以紫菜包裹的牛柳条，外圈则以蔬菜、葱油和镇江牛肉汁交还回映，让整体口感在舌上酝酿。紫菜在齿间轻微拉扯，与牛柳柔软的质地交织，散落在每一个味蕾的孔隙中吸收，仿佛重现了童年的新鲜惊喜——那是一种温驯而细腻的存在。



主菜部分仍然以招牌的和牛煲仔饭作结，最后再以一款金色天鹅绒甜品收尾。这一季的菜单延续了过往的饱足与美味，但这一次更能感受到团队对细腻层次与质感的追求。从前的菜单品尝一次就已满足，而这一次却会让人想要再回去重温那一种新鲜的悸动。



林靖风