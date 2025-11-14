林靖风 - War Rooms by Top Blade | 优雅以后

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风
2025-11-14 02:00 HKT
　　已经有多久没有再品尝到一种崭新的口感了？总记得小时候到水族馆之前，都会在背包内放上一小包的即食紫菜。从脆变软的口感和充斥咸香的调味，曾经是一种全新的体验。然而最近于早已倦怠的味蕾与重复的咀嚼之中，却在中环以牛肉料理为主题的餐厅War Rooms by Top Blade重新找回失落已久的感觉。

　　自去年友人推荐以后，也就开始带上家人和朋友品尝每季更换的菜单，一直认为整体的菜式次序安排与饱腹感都恰到好处。在最近的秋季菜单中，从前菜、汤品到主菜都循序渐进；当来到一道名为「马赛克特级牛柳．镇江牛肉汁」的料理时，摆盘设计就如秋风萦绕落叶运转：中央是以紫菜包裹的牛柳条，外圈则以蔬菜、葱油和镇江牛肉汁交还回映，让整体口感在舌上酝酿。紫菜在齿间轻微拉扯，与牛柳柔软的质地交织，散落在每一个味蕾的孔隙中吸收，仿佛重现了童年的新鲜惊喜——那是一种温驯而细腻的存在。

　　主菜部分仍然以招牌的和牛煲仔饭作结，最后再以一款金色天鹅绒甜品收尾。这一季的菜单延续了过往的饱足与美味，但这一次更能感受到团队对细腻层次与质感的追求。从前的菜单品尝一次就已满足，而这一次却会让人想要再回去重温那一种新鲜的悸动。

江俊雅作品《脚揈揈》，2025年，40x30cm，木板上塑胶彩、彩色铅笔、墨。
林靖风 - 江俊雅作品《脚》 | 优雅以后
　　一只鸟左右摆动着颈部，探看刚下班回家的女子。她把身上的衣物都褪去，高跟鞋则成为在空中盘旋的候鸟。赤裸的脚掌试探家中地板的温度，让本来紧绷的足弓逐渐适应地上从容的地毯。女子就如木盒内被压抑的芭蕾舞者，守候着盒子再次被掀开的一刻，才能重新伸展身躯，然后随着音乐转动。音乐盒每一次被打开的瞬间，都会让窗外的星光映入，在夜空留下帘幕般的纹理，牵引着绵延的山峦与月光。拥有自由的鸟看守着只属于女子的私密空间
2025-11-21 02:00 HKT
优雅以后
林靖风 - 《迷宫里的魔术师》 | 优雅以后
　　改编自东野圭吾同名推理小说的电影《迷宫里的魔术师》，以推理与魔术元素为主题。主角武史（福山雅治饰）本来是活跃于拉斯维加斯的魔术师，在兄长遇害后，他运用魔术手法揭开真相。叙事上承袭了传统调查拍档的模式，武史与侄女真世（有村架纯饰）性格迥异，在理性与感性之间形成张力。导演田中亮表示：「如果选择特定的地点或建筑物，就容易让人联想到真实的拍摄地，因此我们决定聚焦于红叶。」配合季节性的绚丽红叶与小镇场景
2025-11-07 02:00 HKT
优雅以后