黄诗诗 - 饮住KRUG香槟跟名厨学烹饪 | 诗诗酒乐园

「KRUG in the Kitchen 」载誉而归！法国著名香槟庄KRUG香槟自2014年起每年都会向一款单一食材致敬（如同KRUG的葡萄一样，反映当地独特的风味和品质），请来世界各地的KRUG名厨大使及名厨爱好者以这食材演绎一道菜式并配搭KRUG香槟。2014年的主角是蕃茄，另一年是马铃薯，如此类推。而今年的主角是「胡萝卜」！



早前获KRUG香槟邀请，参加了「KRUG in the Kitchen」活动，即刻化身成为Chef诗诗！好高兴可以跟KRUG名厨大使、港岛香格里拉酒店Petrus餐厅大厨Uwe Opocensky及文华东方酒店Krug Room大厨Robin Zavou学做胡萝卜菜式，边饮Krug Grande Cuvée 173ème Édition香槟，边学煮带子胡箩卜菜式，及试食The Garden菜式，好好玩呀！首先睇大厨Robin为我们示范The Garden菜式，完成品有如一盆盆栽，以花盆承载，然后我们每人有一盆小盆栽试食，抽起叶头就是小萝卜，而扮泥的部分其实是点萝卜吃的慕丝，真的很有趣！之后便到大厨Uwe示范他的带子胡箩卜菜式，并准备了食材，教导我们跟他一起煮这道菜式。Krug Grande Cuvée 173ème Édition香槟以2017年为主要基酒，以150款跨越13年的不同基酒混酿而成，味道带烤烘、牛油面包、白桃、熟橙、矿物及蜜糖等味道，配上带子胡萝卜，提升带子更多鲜味及胡萝卜更多甜味！有米芝莲大厨帮手，好难煮得不好吃！



如果你都想试KRUG X 胡萝卜菜式配搭，由现在至12月18日，可以去香港14间KRUG名厨大使及名厨爱好者餐厅试试！Cheers！

葡萄酒及烈酒作家、酒评人及电视节目主持，分享品酒游历及体验。



黄诗诗