Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄诗诗 - 饮住KRUG香槟跟名厨学烹饪 | 诗诗酒乐园

诗诗酒乐园
诗诗酒乐园
黄诗诗
2025-11-14 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　「KRUG in the Kitchen 」载誉而归！法国著名香槟庄KRUG香槟自2014年起每年都会向一款单一食材致敬（如同KRUG的葡萄一样，反映当地独特的风味和品质），请来世界各地的KRUG名厨大使及名厨爱好者以这食材演绎一道菜式并配搭KRUG香槟。2014年的主角是蕃茄，另一年是马铃薯，如此类推。而今年的主角是「胡萝卜」！

　　早前获KRUG香槟邀请，参加了「KRUG in the Kitchen」活动，即刻化身成为Chef诗诗！好高兴可以跟KRUG名厨大使、港岛香格里拉酒店Petrus餐厅大厨Uwe Opocensky及文华东方酒店Krug Room大厨Robin Zavou学做胡萝卜菜式，边饮Krug Grande Cuvée 173ème Édition香槟，边学煮带子胡箩卜菜式，及试食The Garden菜式，好好玩呀！首先睇大厨Robin为我们示范The Garden菜式，完成品有如一盆盆栽，以花盆承载，然后我们每人有一盆小盆栽试食，抽起叶头就是小萝卜，而扮泥的部分其实是点萝卜吃的慕丝，真的很有趣！之后便到大厨Uwe示范他的带子胡箩卜菜式，并准备了食材，教导我们跟他一起煮这道菜式。Krug Grande Cuvée 173ème Édition香槟以2017年为主要基酒，以150款跨越13年的不同基酒混酿而成，味道带烤烘、牛油面包、白桃、熟橙、矿物及蜜糖等味道，配上带子胡萝卜，提升带子更多鲜味及胡萝卜更多甜味！有米芝莲大厨帮手，好难煮得不好吃！

　　如果你都想试KRUG X 胡萝卜菜式配搭，由现在至12月18日，可以去香港14间KRUG名厨大使及名厨爱好者餐厅试试！Cheers！

　　葡萄酒及烈酒作家、酒评人及电视节目主持，分享品酒游历及体验。

黄诗诗

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
黄诗诗 - 香港国际美酒展即将开锣 | 诗诗酒乐园
　　香港国际美酒展再度回归，今年将于11月6~8日于香港会展举行。由香港贸易发展局主办，云集来自21个国家同地区、超过620间展商参展，包括葡萄酒、中国白酒、日本清酒、啤酒、毡酒、威士忌、低酒精及0酒精饮品等。今年还增设全新展区「环球烈酒专区」，有来自10个国家和地区烈酒，仲有6个「中国十大白酒品牌」参展商参展。展会期间将举行多场由世界级葡萄酒大师、侍酒师或业界专业人士主持的品酒会、酒类行业会议、
2025-10-31 02:00 HKT
诗诗酒乐园