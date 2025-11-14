张诺 - 活得真诚 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
2025-11-14 02:00 HKT
　　《Stay True保持真诚》不仅是一本获得普立兹自传文学奖的作品，更是台裔美国作家徐华对青春、友谊与文化认同的剖白。他以简洁清新的笔触，勾勒出90年代美国大学生活的风貌，当时的流行文化，以及在悲剧中寻找意义的成长过程。

　　故事以徐华在加州柏克莱大学的岁月展开，记录了他与日裔美籍好友贤二两人看似不可能、却深刻真挚的友谊。徐华是热爱独立音乐、喜欢制作小志和录音带的文青；贤二则是穿A&F、参与兄弟会的阳光男孩。两人背景与性格迥异，却在无数深夜谈话、公路旅行中建立了深厚情谊。

　　不幸地，贤二在大学毕业前被劫车歹徒所杀，徐华在悲伤中拿起笔，开始长达20年的书写，试图透过文字延续与贤二的对话。徐华在书中说：「书写贤二就像跟他再生活一次。现在年纪渐长，我才开始明白，萦绕不去的不该只有悲伤，还有那些好时光。」

　　书名「Stay True」源自两人通信时使用的祝福语，意即「保持真诚」，不但是对友谊的忠诚，更是对自我真实的坚持。作为台湾移民第二代，徐华在美国主流文化与亚洲传统之间寻找平衡点，拒绝完全同化，却也不活在主流文化边缘。

　　徐华的文字简洁而深刻，不过度煽情但感染力强。他没有渲染悲伤，而是透过大学生活的日常细节、音乐与文化的交织，呈现轻狂的青春岁月，与失落后的成长。

