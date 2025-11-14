邓达智 - 曼谷文苑伟贤兄 | 智智乐GO

透过前泰国旅游局高层，刚刚退休的Wanna Tonak Ho认识红遍全球华人、非华人半边天曼谷文苑花胶捞面，幸会主人/主厨文师傅伟贤。



相交过十年，真是个「君子之交淡如水」好朋友。跟名厨交往，离不开酒肉正常，性情交织结果竟是不离不弃上天安排君子之交。



本年7月吃过槟城马来榴梿，为探伟贤兄经曼谷返港，当然不能错过，未被印上Menu、滋阴好眠清补凉野生水鱼汤及念念不忘厚花胶鲍汁捞面。伟贤兄当时郑重告知：下次再来，这间营业多年Chef Man Ratchadamri老店，将会搬到Soi Mahadlekluang的Grande Centre Point Prestige Hotel新址。



伟贤兄旗下Chef Man系列分店遍布泰京，从超级隐蔽私房菜，到高级别墅式私房菜，中高价粤菜馆，大概半年前开张以海南鸡为主调的优质大众化饭堂；如今老店搬迁，转移到中环更华丽的Prestige酒店，必有一番新景象。



曼谷粉丝急不及待飞泰京帮衬伟贤兄新店，传来照片；俗艳「富丽堂皇」肯定不合适；以「晶莹剔透简约奢华」形容更贴切。



过去大受欢迎菜式，一并传承至新址；新增「佛跳墙鸡」新颖美味，卖相吸引。



眼下事繁且忙，明天即飞伦敦及德国，回来跑一转江西景德镇欣赏瓷器艺术品，旋即飞往非传统圣诞节景点目的地，改往久违云南丽江、大理及昆明。新年Count Down告别冰天雪地，改往泰国海岛琉璃世界潜水胜地。



最重要，归程经曼谷，探望伟贤兄，参观Chef Man新地埗，尝美食新菜式。不似一般港人对泰国尤其曼谷迷恋，笔者独爱闲散漫步沿河华人老区Talat Noi及伟贤兄「文师傅」系列美食。



邓达智