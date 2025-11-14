李纯恩 - 电话史 | 好好过日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩
2025-11-14 02:00 HKT
生活 专栏
　　随着取消了家里的固网电话号码，沙发旁边的座机电话也完成了历史任务。感觉是一个时代的结束，我给座机拍了一张照片，留个纪念。

　　二十多年前，一个在深圳生活的朋友用了手提电话之后就把家里的固网电话取消了。那时听起来有点不可思议，现在看来他真是走得超前。其实这些年来已经有许多朋友取消了家里的固网电话，我家一直留着也没有特别的意思，平时几乎不用，偶尔响起常常又是骗徒打来。一直留着大概算是个念想吧，现在也断了。

　　我有一本上世纪八十年代的通讯录，那时在娱乐杂志工作，通讯录上记满了香港明星艺人的家居电话，那时候这是最方便的联络方式了，有什么事，拿起电话就打到人家家里去，说事情约见面，一点突兀的感觉都没有。那时候家里的电话经常响，有时还会守在旁边等它响。

　　再往前数，小时候在上海，私家电话少之又少，我们那一带居民用的只有隔壁「花园坊」弄堂口的那一部公用传呼电话。电话由专人守着收钱，打一个电话四分钱，接一个电话三分钱。电话响了由守电话的人接听，然后就跑去接电话的人家里通传，一般就是站在弄堂里扬声呼叫：「XXX电话！」接电话的人就跑去接电话。如果人缘好的话，传呼电话的人不会把电话挂掉，你跑过去就可以听电话，那样只要付三分钱。反之，传呼者会记下来电者的号码，挂掉电话。这样你就要打回去，便要多付四分打电话的钱了。那时候这部电话是很了不起的，至今我还记得它的号码：374686。

　　1876年苏格兰人贝尔（Alexander Graham Bell）发明了电话，建立了现代通讯系统，一百五十年后，他的历史任务起码在我家算是结束了。

