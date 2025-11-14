查小欣 - 甬府．上海北外滩店 | 查乜料

从香港飞上海，在机场巧遇美食达人谢嫣薇，她推介上海北外滩甬府是必食之选，更热心帮忙订座及拟定菜单。北外滩甬府位于来福士东楼56楼，格调高雅，专䢂旁有仪容端庄女服务员鞠躬欢迎，餐厅鸟瞰黄浦江，饱览浦东景貌，临江尝宁波菜精品，心旷神怡。



甬府全国有30间分店，上海有3间，惟北外滩店打造独特创新菜品。两个冷菜都有惊喜，糖醋鳗苗，鳗鱼苗幼如芽菜，来自海南，脆炸，甜酸香口，舌尖回甘；玉兰花茭白，美如玉兰花，雪白花苞翠绿花托轻轻发酵，微酸醒胃。



汤羹：石头鱼炖刺豚，两款名贵鱼鲜炖出牙白浓稠鱼汤，厚醇暖胃，石头鱼肉质鲜嫩爽口，鱼味浓郁，刺豚鱼肉低脂鲜甜，爽脆且带咬劲，口感独特。



主菜：原笼蒸潮虾，潮虾是海河交合的特产，是时令渔获，虾身幼长嫩红，整齐排列蒸笼中，吸睛，虾肉甜。荔枝阴豆瓣獐子岛元贝，獐子岛位于大连，新鲜元贝圆碌碌，半只手掌般厚大，厨师桌前煎至双面金黄，内里嫩滑，配以用荔枝和豆瓣酱自家调制的微辣带甜汁酱，极品。



荠菜黄鱼春卷，用野生捕获东海黄鱼包空气春卷，配荠菜未，皮薄脆，口感蓬松，充满空气感，拆骨黄鱼肉，细嫩。姜茸焗烤海钓𩾃鱼，矜贵𩾃鱼钓自东海鱼腹位，肉质细致鲜美，胶质油脂丰富。白玉丝瓜烩海瓜子，细细粒海瓜子浮藏粉绿丝瓜羮中，看似平平无奇，入口却无比鲜味。



侍酒师经验丰富，所选的香槟、白酒和甜酒令味蕾锦上添花，实实在在的美酒佳肴。



查小欣