冯应谦 - 童颜针初体验 | 花样男教授

身边总有些爱美的朋友去打Botox，我每次都说自己不是明星，没必要去打，再加上听说长期打Botox会有面瘫或表情僵硬的风险，心里其实有点怕。后来，PLLA（聚左旋乳酸）出现了，也就是大家常说的「童颜针」，它多少改变了我对医美的看法。PLLA不同于一般的皮肤「填充剂」，注射后会被身体吸收，透过刺激皮肤深层胶原蛋白增生，长期副作用相对较少。不过，说到底我还是不敢去尝试。PLLA需要专业医生操作，一针一针打进不同部位，光想像那种痛就让我却步。再加上近年医美感染的新闻屡见不鲜，更加小心谨慎。还有，医生经验很重要，注射的剂量和部位都要拿捏得当，否则几个月后皮肤可能会出现凹凸不平，疗程后还需定时按摩，让剂量平均分布。总结来说，我一直都抗拒任何外来注射的美容。



但科技始终在进步，现在竟然可以用美容机的导入技术，把PLLA「导入」皮肤，就像做个骨胶原导入那么简单。当然，价钱不便宜。重点是，导入前要先用微针在皮肤上制造无数肉眼看不到的微小伤口，让PLLA更容易渗透。于是我尝试了一个疗程，每月一次，一共三次。最痛苦的部分就是微针，过程中皮肤真的很痛、很烫。微针其实不是新东西，早就有了，但一直是我的死敌，我认为是世上最痛的医美。虽然现在技术进步，减痛效果已经好了不少，但还是很难熬。



做完后，脸部确实会痛几天，只能用冷水洗脸。护理事项也不少，的确麻烦：不能晒太阳，要不断做保湿，几天内不能做剧烈运动，更别说游泳，出门最好也不要上粉底液，这一点我当然坚持。最后说说效果，「童颜针」的功效是长期型的，我自己觉得目前没甚么突飞猛进的改变，不过，朋友在我做完疗程两个月后说我皮肤紧致了，虎纹也淡了不少。



冯应谦