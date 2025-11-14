Titus - 可持续的奢侈 | 表奇立异

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Titus
2025-11-14
　　可持续性（Sustainability）是这世代最重要的学问之一。随着全球暖化，可持续性在我们生活中越来越重要。从纸饮管的使用，到零排放的电动车，再到城市的绿化计划，各种努力都朝着保护我们的共同家园——地球的方向前进。讽刺的是，奢侈品往往是可持续性的最大敌人。奢侈的定义在于物质的奢华，使用最优质的原料，消耗大量天然资源，以换取享受和社会地位的象征。

　　幸好，钟表业近年来开始重视可持续性，逐渐将环保理念融入产品中。以前被视为基本的胶或木表盒，今天都已变成高质纸盒。深受表迷欢迎的塑胶表带，现在大部分都采用回收塑胶物料。Panerai在2021年推出的E-Steel系列，有近98%的重量由环保材料制成，仅少量零件使用无法替代的材质，标志着钟表行业在可持续性方面的重要进展。

　　今年年初，雅典表（Ulysses Nardin）推出了轻量级的潜水表[Air]，重52克，如果不计表带，甚至不到46克，成为全球最轻的潜水表。[Air]备有200米防水和抗撞性能，而UN374 Skeleton机芯的设计也别具一格；有80%的空间都是空气，仅20%是实际零件，简直是设计及功能性完美融合的巅峰之作。另外，[Air]的表耳是由回收鱼网和碳纤维制成的，表圈则是钛金属和回收碳纤维的合成物料，追求创新的同时又有可持续性的元素。

　　我上星期在澳门试戴了这只手表，除了轻得像我根本没戴表，44mm直径的[Air]在我的纤细手腕上出奇地合适，可能因为表耳较短。[Air]无疑是今年的最佳作品之一。

　　最后，我衷心希望钟表制造业能继续向可持续性发展，为地球出一份力量。

Z世代手表收藏家
Titus

Titus - 独一无二 | 表奇立异
　　我曾经说过，表面，是手表的灵魂，因为一望手表，第一眼便会望到表面。较独特或稀有的表面吸引更多人的目光，例如，Tiffany Blue颜色表面的手表，不论是Rolex或Patek Philippe，都非常受追捧。更特别的有不同的石面，手绘珐瑯面，贝壳面等等，这些都是在市面上价值较高的。出奇的是，还不到4年前，贝壳面反而不多人拣选，可能有人觉得「老土」或是成本问题吧。 　　手表市场每天在变，
2025-11-21 02:00 HKT
Titus - 多而不精，价格升 | 表奇立异
　　10多年前，各大瑞士品牌仍然称霸，在街上的广告、电视里的广告、报章上的广告，都会见到历史悠久的瑞士品牌的出现。但今天，当灯牌、电视及报章都已成过去，独立品牌乘机而上，利用网络的威力赢到不少人的关注。 　　早几天，我看了一则很有趣的文章，讲到独立制表品牌没落。没落？独立制表世代不是才开始不久吗？是的，就是没落。 　　独立品牌建基于独特的理念及坚持，例如Moritz Grossmann
2025-11-07 02:00 HKT
