Titus - 可持续的奢侈 | 表奇立异

可持续性（Sustainability）是这世代最重要的学问之一。随着全球暖化，可持续性在我们生活中越来越重要。从纸饮管的使用，到零排放的电动车，再到城市的绿化计划，各种努力都朝着保护我们的共同家园——地球的方向前进。讽刺的是，奢侈品往往是可持续性的最大敌人。奢侈的定义在于物质的奢华，使用最优质的原料，消耗大量天然资源，以换取享受和社会地位的象征。



幸好，钟表业近年来开始重视可持续性，逐渐将环保理念融入产品中。以前被视为基本的胶或木表盒，今天都已变成高质纸盒。深受表迷欢迎的塑胶表带，现在大部分都采用回收塑胶物料。Panerai在2021年推出的E-Steel系列，有近98%的重量由环保材料制成，仅少量零件使用无法替代的材质，标志着钟表行业在可持续性方面的重要进展。



今年年初，雅典表（Ulysses Nardin）推出了轻量级的潜水表[Air]，重52克，如果不计表带，甚至不到46克，成为全球最轻的潜水表。[Air]备有200米防水和抗撞性能，而UN374 Skeleton机芯的设计也别具一格；有80%的空间都是空气，仅20%是实际零件，简直是设计及功能性完美融合的巅峰之作。另外，[Air]的表耳是由回收鱼网和碳纤维制成的，表圈则是钛金属和回收碳纤维的合成物料，追求创新的同时又有可持续性的元素。



我上星期在澳门试戴了这只手表，除了轻得像我根本没戴表，44mm直径的[Air]在我的纤细手腕上出奇地合适，可能因为表耳较短。[Air]无疑是今年的最佳作品之一。



最后，我衷心希望钟表制造业能继续向可持续性发展，为地球出一份力量。

Z世代手表收藏家

Titus