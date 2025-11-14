Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章 - 美酒荟香江 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麦华章
2025-11-14 02:00 HKT
生活 专栏
　　又到一年一度的香港国际美酒展，这美酒荟香江活动已办到第17届，如往届一样，于11月上旬举行的今届美酒展深受欢迎，来自23个国家及地区的参展商共逾620间，吸引了57个国家共8200买家，也吸引逾11000名市民入场。参展酒庄有来自旧世界盛产葡萄酒的法国、意大利、西班牙，也有来自新世界的美国、阿根廷、智利及澳洲，但我发现两个异军突起的参展国家很值得关注：一个是以色列，另一个是中国。

　　我应以色列领事馆之邀，于美酒展揭幕首天中午，出席由该馆经济及商务部举办的佳酿品尝活动「尝圣地葡萄酒——以色列葡萄酒之旅」。近百名嘉宾品尝来自该国5个葡萄酒庄园及两个烈酒酿造厂的佳酿，甚具亲和力的以色列总领事蓝天铭（Amir Lati）亲自出席为活动致开幕词并接待宾客（见图）。

　　以色列酿造葡萄酒的历史已有5000年，该国气候炎热干燥，但也有一些地区如加利利、撒玛利亚、耶路撒冷山脉、尼格夫及参孙拥地中海气候，加上土壤是火山岩与石灰岩，甚宜种植葡萄，而该国先进的农业及灌溉技术更大大助力葡萄种植业的发展。目前该国共拥有300个酒庄，种植的品种以赤霞珠、梅洛、切拉子、莎当妮及长相思为主。当午我们品尝了8款红、白葡萄酒，均酒体丰盈富深度，且酒味细腻优雅，很值得推荐。

　　另一让人刮目相看是中国葡萄酒业的崛起。这次参展的中国葡萄酒庄主要来自宁夏与新疆，宁夏葡萄酒业发展迅速已毋庸赘言，而新疆堪称后起之秀，展会邀来3位国际级品酒师进行盲品评选，从参展葡萄酒中选出心头好，结果他们所推荐的4款红酒中，来自新疆酿制的占了3席，而我品尝8个新疆酒庄红酒后，对新疆弓月酒庄伊犁河谷产区酿制的2012年马瑟兰乾红葡萄酒大加赞赏，爱其酒体强劲而滑溜，并散发优雅香气，细问之下，怪不得，原来该酒是2023年布鲁塞尔国际酒类大赛大金奖的得主！

