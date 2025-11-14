NewJeans三成员单方面宣布回归 ADOR未接纳

人气韩团NewJeans上月在与ADOR的合约纠纷被判败诉，前日成员Haerin和Hyein率先宣布与ADOR和解，3小时后，另外3名成员Minji、Hanni、Danielle都表明要回到ADOR。但ADOR对3人「单方面宣布回归」感疑虑，NewJeans或面临解散。

ADOR前日发表声明，表示与Haerin、Hyein及其家人经过充分讨论后，决定尊重法庭判决，遵守合约精神，双方继续合作，ADOR会尽最大努力，为Haerin及Hyein重启演艺活动。3小时后，成员Minji、Hanni、Danielle发表正式立场表示：「最近我们经过慎重的考虑，决定重返ADOR。」她们补充：「由于有一名成员现在在南极，导致我们的公告发布迟了，但是现在ADOR方面还没有回复，所以不得不另外通知，以后我们也会以真诚的音乐和演出与大家见面，谢谢。」

ADOR对于3人的单方面宣布，直言：「目前难以确认3位成员是否真心想回归，正在确认意愿中。」内部消息指出，ADOR对3名成员「单方面公布回归通知」相当谨慎，因为这种方式与去年NewJeans单方面提出解约的行为十分相似，后续的商讨过程可能仍会有更多变数，NewJeans是否能完整回归亦成疑。

前代表闵熙珍望能5人重启活动

外界普遍认为NewJeans此次集体表态，与ADOR接连在两宗主要诉讼中胜诉有关，包括禁止成员另行签约的官司，以及专属合约效力诉讼中同样胜诉。接下来ADOR是否接受3名成员归队成关键，如果同意，NewJeans有望恢复5人体制，若谈判破裂，团体则可能只有Haerin与Hyein两人模式继续活动。ADOR过去多次表示，只要成员愿意回来，公司将全力支持她们的音乐活动，甚至在诉讼期间向法院提交新单曲规划。NewJeans与ADOR的专属合约目前有效至2029年7月。

此外，ADOR前代表闵熙珍昨日发声明回应NewJeans重返ADOR，「我相信，成员昨日的决定是经过深思熟虑和讨论后做出的，我尊重并支持她们的选择。尽管困难重重，我还是非常重视成员们再次联手互相保护的勇气。我可以在任何地方重新开始，然而，我认为在任何情况下，NewJeans都必须保持5名成员的完整性。我希望成员们变得更强大，NewJeans成为一个更好的团体，最重要的是，所有成员都快乐。」

