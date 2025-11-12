嘉洛 - 《铁血战士：蛮荒厮杀》用语言模型令系列起死回生 | 嘉洛的光影世界

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛 - 《铁血战士：蛮荒厮杀》用语言模型令系列起死回生

嘉洛
2025-11-12 02:00 HKT
生活 专栏
　　2017年底迪士尼以524亿美元收购21世纪霍士业务，除了将荷里活六大片厂变五，令迪士尼稳坐业界龙头外；亦为2019年上线的串流平台DISNEY+扩大内容库，更重要是将霍士旗下各路漫威英雄收归所有后，有助重塑明、后年重点作品《复仇者联盟5、6》。反而因收购而收纳了霍士的《异形》及《铁血战士》系列，只是令迪士尼旗下影视生产线额外多两个品牌，当年不觉是重点，可是今天能够走出来、做到成绩的却是这两个系列。

　　有段时间大家忧虑被迪士尼并购后的品牌被产业化，易失去创意，例子如《星战》、《夺宝奇兵》系列等。可是《异形》及《铁血战士》系列，至今庆幸未出现这现象，前者今年剧集版《异形：地球》走地球化，故事场景落脚于地球，加强了恐怖攸关性；后者则往外星走，由2022年的《铁血战士︰狩猎追击》、今年初动画版《铁血战士：时空猎袭者》（Predator: Killer of Killers）及今次的《铁血战士：蛮荒厮杀》，3集均是由丹卓登堡（Dan Trachtenberg）执导，他成功做到一集比一集具特色及更进步。

　　要往外走，首要用语言重塑文化，故此丹卓登堡在《蛮荒厮杀》中，透过语言与文化建立大家对Yautja这生物物种有更多认识，亦为这系列作了一次精彩、令人耳目一新的诠释！电影深入挖掘了铁血战士的宗族关系、残酷的成年礼以及严酷生存法则，再跳入一个充满全新危险物种的星球去。有了语言作沟通，年轻战士Dek跟机械人Thia联盟，两人背后各自有一段兄姊关系的异同对比，侧写情感元素才是超越种族，构建更有力一族（Clan）/群体的共同信仰，至于死亡星球上历尽生死杀戮、暗喻企业文化的威兰汤谷集团（Weyland-Yutani）图获取生物样本的血腥猎杀，只是一次又一次强化这价值观的肯定。《蛮荒厮杀》以其独特的风格和丰富内涵，拓展了铁血战士宇宙世界，令大家期待日后更多新篇的来临。

