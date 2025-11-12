吴海燕 - 恐手术后复发 乳腺增生中医疗法 | 中大说中医

乳腺增生是本港常见的妇科疾病，此症与情绪因素有一定关系，现今女性面对的生活压力不少，尤其双职女士，上班外还要照顾家庭，内外也要兼顾，压力倍增，更易存在乳腺增生的风险，而中医药学能有助预防外，还可降低患者的复发机率。



文：吴海燕 图：资料图片



《红楼梦》中的林黛玉终日情绪忧郁，肝气郁滞。今时今日，许多香港女性因为工作繁忙、持家压力大、除了照顾小朋友，还需要照顾四大长老、指导工人姐姐的工作，日久可能出现情绪暴躁、低落、郁郁不欢的情况，导致肝郁气结，肝经阻滞，乳络不通，产生血瘀、痰凝等病理产物，最终有可能诱发乳腺增生。若疏于治疗，痰瘀互相交结于乳腺，形成邪毒，日久甚至有机会演变为乳癌。



与肝、脾、肾关系密切



乳腺增生病在中医古代文献称为「乳癖」。 临床表现为乳房经前胀痛，伴随乳房结块，其发生与肝、脾、肾三脏关系密切。其机理主要是肝经堵滞，气血不畅，痰淤互结，从而诱发乳腺小叶增生，形成乳腺增生病。



医学上，乳腺增生不会自行消退，需要配合药物治疗，西医认为乳腺增生与雌激素水平偏高有关，临床上常使用荷尔蒙药治疗，若大于5cm，一般建议手术切除，但仍有复发的可能性，故近年曾手术切除增生的女性患者寻求中医治疗的案例增多。中医在临床上治疗乳腺增生有一定的疗效，并且可减低复发的可能性。



古代医学典籍《妇人大全良方》：「若初起，内结小核，或如鳖、不赤不痛。积之岁月渐大，巉岩崩破如熟石榴，或内溃深洞，此属肝脾郁怒，气血亏损，名曰乳岩。」由此可见，乳癌前期都是乳腺腺体堵塞，不及时根治所导致的。



虽然乳腺增生大多为良性，但也有可能恶变的倾向。建议女性定期进行乳房自我检查，并咨询医生，进行乳房X光造影、超声波检查等，及时发现和诊断乳腺问题。



患者医案分享



患者为一位中年女性，工作繁忙，长期处于情绪低落状态，饮食则偏好肥甘厚味及辛辣食物。求诊时表示近来双侧乳房胀痛，经前加重，无乳头溢液或凹陷现象。经触诊后发现左乳房6点钟方向有一约3×3公分大小肿物，质地圆韧、可移动、边界清晰；右乳房3点钟方向则有一约2×4公分肿物，性质相同。乳房造影检查显示为双侧乳腺小叶增生。中医辨证属「肝郁气结、痰热瘀互结」之证型，治疗以针药结合。



‧方药组成：



夏枯草、蒲公英、柴胡、香附、郁金、山慈菇、连翅、橘核、瓜蒌仁等等。



‧针灸穴位选择：



太冲、足临泣、合谷、三阴交、丰隆、日月、期门、乳根、肩井。



经半年中医调理后，患者再接受X光及钼靶检查，乳房影像报告结果（BI-RADS）显示分级为1级，属正常范围。影像亦显示双侧乳腺增生均有缩小。



中医穴按小锦囊



自行按摩以下穴位，每回50次，每天2回：



‧太冲穴：位于足背最高点前端，脚拇趾与脚食趾指交界凹陷处，往脚趾方向2横指处。



‧乳根穴：位于乳头正下方第五肋间隙凹陷处，往外推约两指宽。



•乳腺增生预防方法•



‧定时运动及多进行减压的活动。



‧避免过多摄取反式脂肪或高脂肪食物，例如煎炸食物。



‧减少咖啡因摄取（国外研究指出，高脂肪食物及含咖啡因食品，会增加乳腺增生的风险及乳房水囊的数目）。



‧控制体重。



‧避免吸烟、减少饮酒。



‧日常多进食蔬果，尤其十字花科蔬菜，有助降低雌激素水平。



注：由于乳腺增生可能形成水囊，或会影响X光、超声波乳房造影检查的准确度，建议女士定期监察乳房变化，并咨询医生意见。



香港中文大学中医学院

注册中医师

吴海燕 博士



太冲穴