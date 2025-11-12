莫颖姗 - 秋季补水 | 营爆生活

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

莫颖姗
2025-11-12 02:00 HKT
　　秋天气候干燥，空气湿度下降，人体水分蒸发速度加快，容易出现皮肤干燥、口干舌燥、喉咙不适等症状。除了留意口渴的讯号外，也可以透过观察尿液颜色，初步了解是否需要增加水分摄取：

‧淡黄色或透明：水分充足。

‧黄色：轻度缺水，建议增加饮水量约1杯。

‧深黄色：缺水，建议增加饮水量约2-3杯。

‧琥珀色或蜂蜜色：非常缺水，需要立即补充大量水分。

　　某些因素可能影响尿液颜色判断的准确性，例如：维他命B补充剂会使尿液呈亮黄色；而部分食物（如红菜头）或药物亦可能改变尿液颜色及色泽。此外，早上起床时的尿液通常较深色，因为夜间长时间未有喝水，这属正常现象。建议每天定期留意尿液颜色变化，如果尿液持续呈深色且伴有其他症状，应及时就医检查。

　　很多人不喜欢白开水乏味，可适当饮用花茶，例如玫瑰花、洛神花及蝶豆花等，均含有抗氧化物「花青素」（Anthocyanin）；无糖及咖啡因饮品例如麦茶、博士茶、粟米须茶等；含少量蜂蜜柠檬水具有滋润功效。咖啡和茶虽然含有咖啡因，研究指每天以饮用1-2杯为上限，水分与饮用水相若，但不宜过量饮用，因其利尿作用可加快水分流失。

　　饮食方面，多摄取含水量高的蔬果，如梨子、柿子、苹果、白萝卜、冬瓜、番茄等，主餐亦可增加汤水补充水分，例如萝卜粟米猪𦟌汤、冬瓜薏米汤、雪梨银耳汤、番茄蛋花汤等。

莫颖姗

