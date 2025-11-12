KellyChu - 林峰声音导航 穿梭时光隧道 港铁「寻未来展」沉浸古洞新车站 | Executive日记

港铁陪伴港人成长，不知不觉间，2027年将会迎来第100个车站「古洞站」。回顾过去，展望未来，港铁将于11月15日至12月6日喺九龙站港铁展廊举办「港铁．寻未来展」新铁路光影之旅，其中一个打卡位，好似一条时光隧道，Kelly置身其中，由日常经过嘅熟悉车站，转眼物换星移，去到未来嘅古洞站，先为未来嘅自己影张靓相！



提起港铁，Kelly即刻谂起标志性嘅马赛克瓷砖、鲜艳配色以及传统书法，而270度沉浸式空间「未来光影列车」就通过光影艺术重现呢3样经典特色。由「寡人」林峰负责声音导航，带领乘客重返童年、飞越未来，穿梭于时光隧道之中。随住窗外景色掠过，Kelly旋即忆起细个坐过嘅列车型号，定睛一看，先惊觉时间流逝，好在港铁列车依然前行，陪伴大家探索未知。



除咗列车之外，展览亦设有互动游戏，大家可以利用触控式屏幕，优先预览港铁6大新铁路重点项目，Kelly就选择一探古洞站嘅前世今生，仲了解多咗港铁点样走入社区、助力北都发展。



光影之旅亦为铁路迷精心安排多个打卡点，连服装道具都准备好，等大家化身港铁工程师。展览仲设有时下大热嘅「人生四格」，可与吉祥物铁仔留下倩影，免费入场㗎，万勿错过！



港铁多年来一路走入社区。