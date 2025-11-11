Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林国诚 - 两个好日子 | 五里山

林国诚
2025-11-11 02:00 HKT
生活 专栏
　　今个星期有两个在乙巳年很特别好有利益的日子，读者善加运用可加强下半年的运气，有运与否，我一直认为是和个人的福报和累积功德有关。如果福报不多够，遇到逆境和灾祸便无险可守，溃不成军。所以就从今日起每天都做一点善事。今日在藏传佛教是四个大圣日其中的一个佛陀天降日，简单说佛涅槃后数月，太多弟子思念，恳请神通第一的目犍连尊者往天界向佛祈请回人间，释尊答应在7天后返回人间。当帝释天和众菩萨持宝伞法幢护送世尊回来的记念日子。四圣日所做的功德是千万倍来计算。所以今日大家全日内到明天日出之前都尽量多做，不做恶业因为都是千万倍。只要是善事，不论是捐钱，做义工，捐血等等，发心清净去帮助有需要的人和事，体恤他们的苦困。  

　　今天不要再俾借口自己，在网上捐款实在太方便和有很多选择。在藏传佛教，我亦会去做放生，供僧，放灯，供花持咒等，悉随尊便。如果你通知亲友一齐做，是大家一齐累积功德。佛陀慈悲给我们是有一个机会快速累积我的功德。

　　当有了功德，做风水就会更容易。下星期一，西历11月17日晚上9点半。就是流年流月流日流时全是相同，所以力量汇聚会好大，但八宫亦一样。所以可以加强余下数月的流年星力量，增加我们的运气。如果今年已在吉位如东方和东南方已在催动，可把流水装置，空气清新机等关掉，清新干净，休息数天，在17号晚上，重新启动。休息后再次催动吉方可把旺运延续。再简单的便是在原本已在催旺的东方和东南方在17号当天再加多一个流水装置和空气清新机。如果今年甚么都没有做的，不妨利用今年最强的日子增旺，加强运势，迎接未来困难的时间。记住今天和亲友多做功德。请把握时机。

林国诚

