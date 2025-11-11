曾安业 - 试当真结束的启示 | 安业兴邦

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安业
2025-11-11 02:00 HKT
生活 专栏
人气YouTube频道试当真上月结束营运，可谓近期香港娱乐行业一件大事件。从重点告别作《墨鱼游戏2》和《墨鱼游戏3》观看次数分别是惊人的381万和224万次而言，论创意、论观众群，试当真理应有能力继续走下去，三位年轻的创办人选择结束，固然有他们的个人理由，但也值得让我们借此再审视今天媒体经营所面对的课题。

　　从内容而言，现今大众娱乐媒体越趋碎片化，观众口味也急剧变化。由电影到电视剧、短剧，再到微短剧，再由大银幕、电视和电脑的横屏，发展至今日手机的竖屏，内容创作者除了创作意念，更需要不断面对市场转变；举例说，如何用两分钟去说一个故事？又如何用竖屏运镜拍摄风景？

　　以上提的只是创作的框框，更大的挑战还是在于观众的口味和兴趣。过往我们可能会有一套方程式，有甚么甚么元素，配合怎样怎样的桥段，电影或电视剧就会大卖；但时至今日，即使我们有了AI，观众的口味反而变得更难捉摸，大制作、明星阵容再非保证，从投资角度来看，高成本制作风险变高，也造就成本较低的短剧崛起。

　　例如文首说的两集《墨鱼游戏》，据说制作费逾百万，倘若再做两集，一来失去「试当真告别」带来的刺激效应，观众可能也会失去新鲜感，一旦遇上滑铁卢，便可能对公司带来重大打击。

　　而从企业经营角度，与很多不同的YouTube频道比较，试当真取态明显更为进取。他们不局限于短片创作，不断开发新范畴如纪录片、真人Show，甚至成功登上大银幕；收入方面，除了广告和会员收入，更进一步发展艺人管理业务，甚至发行NFT集资。

　　但这个进取经营背后，是团队的不断扩充。作为外人，我们当然不知道试当真的营运状况，但以一个具规模团队而言，经营成本负担必然不轻，一旦出现任何突发状况，便会对经营构成风险。

　　事实上，从内容创作发展至全面的营运管理，再到长期稳定发展，这既要求领导者多方面的能力，团队也会容易陷入「迎合市场」与「保持初心」的矛盾，更进一步是需要寻求稳定资金来源和探索新的商业模式，以突破现今越趋挑战性的市场结构。

　　总结而言，试当真在过去五年岁月里，创造了不少媒体和网络奇迹，希望三位创办人在休息过后，重新出发，为市场创作出更多出色的内容，作为媒体业界一分子，我们也会继续努力，创造出更具活力的营运模式。

曾安业

