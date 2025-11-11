林静 - 再游长沙 | 红棉树下

北行大湾区，早已成为生活常态；而今步履更向华中延伸，探寻更丰盈的生活韵味。长沙，是我尤为钟情的游憩之地，每次到访，必下榻于长沙柏悦酒店。近日喜闻该酒店荣获「米芝莲星钥」殊荣，实至名归。



米芝莲星级餐厅我们耳熟能详，而早前米芝莲更首度于中港两地，甄选出符合标准的酒店，授予「米芝莲星钥」美誉。评审准则涵盖5大范畴：建筑与室内设计、服务水准、风格与个性、性价比，以及对所在地的贡献。



九龙仓集团旗下两间酒店——香港美利酒店与长沙柏悦酒店，在全球「米芝莲星钥」评选中脱颖而出，同获「一星钥」认证。缘分使然，这两间酒店我皆曾入住，其建筑格局、空间设计、服务细节以至环境氛围，皆展现出高水准。



美利酒店于2018年启业，属「保育中环」项目之一，由伦敦著名建筑事务所Foster + Partners操刀，将一幢60年代末的标志性政府大楼活化改建。336间客房与套房，平均面积为全港之冠，配备先进奢华设施与时尚装潢，米芝莲指南更赞誉其开业未久，即能跃升香港酒店业顶尖之列，实属难得。



而长沙柏悦酒店，去年6月方揭序幕，即成为华中地区首家且唯一获「米芝莲星钥」肯定的酒店。其设计深植湖湘文化底蕴，服务品质亦深得我心。米芝莲指南特别点出其坐拥湖南第一高楼——长沙国金中心2号塔楼之巅，视野辽阔，景致无双。



值得一提的是，长沙柏悦为集团旗下唯一采外包管理模式的酒店，柏悦品牌名扬四海，与九龙仓强强联手，开业仅一年有余，即跻身「米芝莲星钥」之列，令人心向往之，不禁再度萌生念头，再奔赴长沙一游。



林静