Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 再游长沙 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
2025-11-11 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　北行大湾区，早已成为生活常态；而今步履更向华中延伸，探寻更丰盈的生活韵味。长沙，是我尤为钟情的游憩之地，每次到访，必下榻于长沙柏悦酒店。近日喜闻该酒店荣获「米芝莲星钥」殊荣，实至名归。

　　米芝莲星级餐厅我们耳熟能详，而早前米芝莲更首度于中港两地，甄选出符合标准的酒店，授予「米芝莲星钥」美誉。评审准则涵盖5大范畴：建筑与室内设计、服务水准、风格与个性、性价比，以及对所在地的贡献。

　　九龙仓集团旗下两间酒店——香港美利酒店与长沙柏悦酒店，在全球「米芝莲星钥」评选中脱颖而出，同获「一星钥」认证。缘分使然，这两间酒店我皆曾入住，其建筑格局、空间设计、服务细节以至环境氛围，皆展现出高水准。

　　美利酒店于2018年启业，属「保育中环」项目之一，由伦敦著名建筑事务所Foster + Partners操刀，将一幢60年代末的标志性政府大楼活化改建。336间客房与套房，平均面积为全港之冠，配备先进奢华设施与时尚装潢，米芝莲指南更赞誉其开业未久，即能跃升香港酒店业顶尖之列，实属难得。

　　而长沙柏悦酒店，去年6月方揭序幕，即成为华中地区首家且唯一获「米芝莲星钥」肯定的酒店。其设计深植湖湘文化底蕴，服务品质亦深得我心。米芝莲指南特别点出其坐拥湖南第一高楼——长沙国金中心2号塔楼之巅，视野辽阔，景致无双。

　　值得一提的是，长沙柏悦为集团旗下唯一采外包管理模式的酒店，柏悦品牌名扬四海，与九龙仓强强联手，开业仅一年有余，即跻身「米芝莲星钥」之列，令人心向往之，不禁再度萌生念头，再奔赴长沙一游。

林静

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
林静 - Dianne Reeves的魅力 | 红棉树下
　　周一晚，戏曲中心热闹非常，爵士乐迷云集，为求一睹Dianne Reeves的风采，只此一场，机会难逢。 　　这位五度荣获格林美奖殊荣的国际爵士乐殿堂级歌手，在阔别香港20载后，再度登上香港舞台，她说︰「我今次来香港，机场完全变了模样！」的确，世界万事变幻不定，只有她的歌声深印脑海中，恒久未变。 　　Dianne Reeves纵横国际歌坛多年，懂得带动观众的情绪，唱歌之间，她忽然生鬼
2025-11-13 02:00 HKT
红棉树下
林静 - 钟表传奇 | 红棉树下
　　在瑞士日内瓦老城区的宁静街巷中，藏着一座钟表爱好者的圣殿——百达翡丽博物馆（Patek Philippe Museum）。这里不仅陈列着时间的印记，更讲述着人类追求精准与美的执着故事。 　　踏入博物馆，仿佛进入一个时光隧道，从16世纪的古老时计到21世纪的复杂腕表，500多年的时计历史尽在眼前。馆内收藏了超过2000件计时作品，不少金碧辉煌，它们见证了人类工艺的演进，从最初的袋表到如今的
2025-11-06 02:00 HKT
红棉树下