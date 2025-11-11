李纯恩 - 玩物怡情 | 好好过日子

因为要筹备明年初的画展，主办方想搞得有趣些，说顺便把家里有故事的收藏也找点出来，跟我的画一起展出。于是就在家里翻东西了。



翻东西的过程，也是一次岁月的回顾，面前的东西各式各样，有查先生给我写的字，那也是他最后的笔墨了。有黄永玉先生送我的字画，那总是在深夜聊天时发生的事情。有倪匡兄写给我的推稿信，因为他突然觉得写稿不好玩了。有吴宇森在美国拍戏时写给我的信，邮寄，每封都厚厚一叠。有张国荣送给我的黑胶唱片，那是更久远的事情。还有许多有意思的照片、信札、陆续收藏的小玩意——林林总总，不一定都拿去展览，但布于眼前，一样一样上手看看，特别有意思。



这些东西每一件我都可以说出一段来龙去脉的故事，每一段故事都那么真实有趣，而且都跟我的朋友有关，有的还像奇遇。这些东西一件一件积累起来，就串成一段私家小历史。可幸的是，我经历的事情、遇到的人，总算是有趣多过无趣。人生如此，也是运气，要感恩的。



睹物思人，惦记的不但是人，还有跟那个人一起发生的事，事情展开，便又牵涉到更多的故事。事在人为，有趣的人做的事也总是有趣的，当这些都印进记忆之后，只要想起来，回忆就变得更加趣味盎然。就如这天下午，一边翻看旧物一边想着它们的来历，当时情景也浮到了眼前，熟悉的人，畅快的事，既清晰又亲切，不觉时光流转，晚饭也忘了吃。



李纯恩