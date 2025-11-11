Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-11-11 02:00 HKT
立法会换届选举在即，各政府部门落力宣传，入境处就邀请到上年正式成为「新香港人」嘅七届英式桌球世界冠军——「火箭」奥苏利云，伙拍入境处处长郭俊峰一齐笃波，宣传12月7日立法会选举投票日，提醒港人尽选民责任。片尾奥苏利云更入乡随俗，用广东话呼吁市民：「记得投票！」

　　郭俊峰昨日同奥苏利云登上入境处社交平台。影片中，球桌摆放「12」同「7」号波，寓意12月7日立法会选举投票日，郭俊峰一石二鸟，将两个波一杆入洞，奥苏利云随即出场大赞「精彩」。

　　奥苏利云向郭表示，「听说12月7日是你们的重要日子」，郭俊峰则面露微笑回应指，「当日是立法会换届选举日，所有合资格选民应在当天投票」。奥苏利云喺片尾手持「你嘅一票，至关重要」嘅宣传牌，仲以广东话呼吁市民「记得投票！」估唔到奥苏利云移港一年，广东话已经咁标准！

　　现年49岁嘅桌球传奇奥苏利云嚟自英国，因出名快嘅出Cue速度而获得「火箭」绰号，喺同为士碌架好手嘅郭俊峰穿针引线下，奥苏利云上年10月通过「优秀人才入境计划」，成为不折不扣嘅香港居民。

奥苏利云伙拍郭俊峰宣传12月7日立法会选举投票日。
奥苏利云伙拍郭俊峰宣传12月7日立法会选举投票日。
