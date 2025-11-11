金泽培 - 全城全运 港铁同行 | 「培」伴前行

第15届全国运动会刚于周日在广州隆重揭幕，全国观众见证由粤港澳三地运动员火炬手共同点燃场内主火炬，为全国最高水平的体育盛事正式拉开帷幕，燃起运动员追求卓越的热血，也激发市民对精彩竞技的期待。



早前香港区举行的火炬传递，我有幸成为火炬手之一，心情雀跃与期待。当日在尖沙咀一段，我从中国香港单车队领队聂伟文先生手中接力，将点燃的火种传递予骑师何泽尧先生手上的火炬。两位都是在各自领域贡献良多的杰出运动员，那一刻我不禁心生敬意，感受到火炬所承载的光与热，更象征传承与团结，亦体会到各界为盛事众志成城的凝聚力。



今届全运会以「激情全运会，活力大湾区」为主题，首次由非单一省份，粤港澳三地共同承办，意义非凡。除了深化港澳与内地的体育交流，更展示大湾区城市同气连枝的精神。港铁作为贯通香港十八区及连系大湾区的铁路网络，必然全力支持。



香港承办的竞赛项目赛事场地大多邻近港铁站，我们密切监察各线及车站的客流需求，提供便捷服务予市民和旅客观赛，期间亦加强东铁线服务，便利观众南下北上。除了车务安排，由于预计全运会期间将吸引全国及海外旅客，我们在15个邻近赛事场地及口岸车站安排同事担任「服务大使」，提供资讯及支援。



有「服务大使」分享，当值期间不乏本地乘客查询赛事资讯，长者与小童亦表现出浓厚兴趣，更有人询问吉祥物「喜洋洋」与「乐融融」纪念品的购买详情，可见市民已投入全运会氛围。



期待运动员全力发挥，突破自我，为我们带来精彩竞技。港铁亦会倾力支持盛事，包括为在香港参赛运动员及媒体提供免费本地车程、ELEMENTS圆方直播赛事，亦有同事担任全运会义工，落场出一分力，实行全城全运，港铁同行！



金泽培