Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金泽培 - 全城全运 港铁同行 | 「培」伴前行

「培」伴前行
「培」伴前行
金泽培
2025-11-11 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

第15届全国运动会刚于周日在广州隆重揭幕，全国观众见证由粤港澳三地运动员火炬手共同点燃场内主火炬，为全国最高水平的体育盛事正式拉开帷幕，燃起运动员追求卓越的热血，也激发市民对精彩竞技的期待。

　　早前香港区举行的火炬传递，我有幸成为火炬手之一，心情雀跃与期待。当日在尖沙咀一段，我从中国香港单车队领队聂伟文先生手中接力，将点燃的火种传递予骑师何泽尧先生手上的火炬。两位都是在各自领域贡献良多的杰出运动员，那一刻我不禁心生敬意，感受到火炬所承载的光与热，更象征传承与团结，亦体会到各界为盛事众志成城的凝聚力。

　　今届全运会以「激情全运会，活力大湾区」为主题，首次由非单一省份，粤港澳三地共同承办，意义非凡。除了深化港澳与内地的体育交流，更展示大湾区城市同气连枝的精神。港铁作为贯通香港十八区及连系大湾区的铁路网络，必然全力支持。

　　香港承办的竞赛项目赛事场地大多邻近港铁站，我们密切监察各线及车站的客流需求，提供便捷服务予市民和旅客观赛，期间亦加强东铁线服务，便利观众南下北上。除了车务安排，由于预计全运会期间将吸引全国及海外旅客，我们在15个邻近赛事场地及口岸车站安排同事担任「服务大使」，提供资讯及支援。

　　有「服务大使」分享，当值期间不乏本地乘客查询赛事资讯，长者与小童亦表现出浓厚兴趣，更有人询问吉祥物「喜洋洋」与「乐融融」纪念品的购买详情，可见市民已投入全运会氛围。

　　期待运动员全力发挥，突破自我，为我们带来精彩竞技。港铁亦会倾力支持盛事，包括为在香港参赛运动员及媒体提供免费本地车程、ELEMENTS圆方直播赛事，亦有同事担任全运会义工，落场出一分力，实行全城全运，港铁同行！

金泽培

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
金泽培 - 心系社会 共创未来 | 「培」伴前行
上星期运输及物流局陈美宝局长专程到访港铁九龙湾车厂以及总部大楼，一方面了解港铁的最新发展，为同事打气，同时亦鼓励大家在即将举行的立法会选举中，与家人和朋友一同踊跃投票。 　　12月7日是立法会换届选举的大日子，我早已准备当天投选我在各个界别心仪的候选人进入立法会。投票不仅是我们作为选民的权利，也是义务，这是我们选出贤能之士共建香港的珍贵机会。 　　港铁公司扎根香港四十多年，我们的核心业
2025-11-18 02:00 HKT
「培」伴前行
金泽培 - 回忆不停站 铁路见未来 | 「培」伴前行
身为铁路人，我一直相信铁路的功能及价值远不止于代步出行。不同年代的铁路资产、列车、月台或车厢中的每件物品，都承载着城市的故事，满载乘客的回忆。去年，港铁为庆祝通车45周年，在红磡站推出「站见」铁路展，寓意「车站相见」，将盛载我们集体回忆的铁路展品重新呈现，让公众细味及重温段段铁路情怀。 　　「站见」自开幕至今已逾一年半，深受市民和旅客喜爱，铁路迷的支持更不在话下。尤其在周末，不少家庭带同年幼
2025-11-04 02:00 HKT
「培」伴前行